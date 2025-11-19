Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Doru Bușcu a comentat pe tema celui mai recent scandal politic, destituirea lui Ludovic Orban din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan. În viziunea redactorului-șef al publicației Cațavencii, fostul premier a fost din start o alegere inadecvată pentru această poziție, însă adevărata miză a revocării sale din funcție este riscul pe care declarațiile sale îl reprezentau pentru președinte în relația cu partidele.

Decizia președintelui a dat tonul unei adevărate furtuni în tabăra progresistă (detalii AICI), multe figuri publice criticându-l pe Nicușor Dan în condițiile în care a fost ajutat masiv de Orban pentru a câștiga primul mandat de primar general al Capitalei.

Ludovic Orban a învățat mult de la greii PNL

„Orban a fost o alegere proastă atunci când a fost chemat la Cotroceni să reprezinte președinția în poziția de consilier pe zona politică. El fiind indiscutabil un foarte experimentat om politic. Îl țin minte de când în anii 90 stătea pe caloriferul de la PNL și mai mergea după țigări sau sucuri. Dar Orban a învățat de la o mulțime de oameni politici importanți, care la începutul anilor 90 erau acolo, oameni cu experiență politică”.

De ce a fost Orban o alegere proastă pentru Cotroceni

În context, Doru Bușcu a observat că, deși experiența în exercițiul politic și CV-ul îl recomandă, Ludovic Orban are și pete în cariera politică (cercetarea de către DNA). În plus, s-a expus public cu gesturi discutabile (plimbarea cu caruselul într-un parc de distracții sau momentul în care a stat în cap).

„El însuși a trecut prin multe faze ale puterii politice, ale exercițiului politic, ale experienței parlamentare, executive. Și ultimul lucru care se poate spune despre el, de fapt, este că e un politician neexperimentat. Prin urmare, l-ar fi recomandat experiența, nu însă și faptele. Parcursul lui, mai ales ultima perioadă, știm că s-a retras și a revenit, în urma unui dosar la DNA de corupție, de șpagă, care nu s-a finalizat nicicum”.

Strateg fără să-l fi rugat nimeni

Astfel, apreciază invitatul lui Ionuț Cristache, Orban și-a arogat meritul de a fi „strateg fără să-l fi rugat nimeni”, ceea ce a periclitat campania la limita constituției pe care o face liderul de la Cotroceni pentru partide, și în special pentru USR. „Nicușor Dan a făcut și continuă să dea semnale în campanie (n.r. – pentru alegerile locale), declarațiile lui Orban i-au stricat relația cu partidele”.

