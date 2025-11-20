Prima pagină » Actualitate » Orban pune tunurile pe Cotroceni și pe oamenii lui Nicușor Dan: „E vremea schimbării lui Pahonțu”

Orban pune tunurile pe Cotroceni și pe oamenii lui Nicușor Dan: „E vremea schimbării lui Pahonțu”

20 nov. 2025, 21:05, Actualitate

Proaspăt dat afară de la Cotroceni din calitatea de consilier prezidențial, Ludovic Orban pune tunurile pe generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, și susține că ar trebui schimbat. Declarațiile au fost facute la postul de televiziune B1 TV.

Nu mi s-a cerut părerea, nu intra în competențele mele, pe de altă parte, i-am sugerat faptul că, de altfel, știe și președintele, că este o prioritate și că, sigur, este complicat că avem parte de o coaliție și că trebuie să voteze în Parlament șefii, dar nu toți șefii Serviciilor trebuie să treacă prin Parlament. Pe de altă parte, este binecunoscută atitudinea mea constantă față de aducere în actualitate a legislației în privința siguranței naționale și a funcționării serviciilor de informații, care e o legislație din 1991, nu a fost schimbată, este de aproape 25 de ani și este o legislație care nu e conformă cu standardele democratice, ale unei societăți democratice, pentru că practic nu există control civil. A existat o extindere a serviciilor în zone care nu au ce să caute, de la Administrație, Justiție, partide politice, inclusiv în zona de afaceri.

Un șef de Serviciu nu poate să stea, după părerea mea, 10 ani, pe prim adjunctul de ce nu l-a schimbat? E o întrebare. Pentru că e prim adjunct. Un prim adunct care e de 10 ani și e de pe vremea lui Iohannis. Directorul SPP putea fi schimbat și nu e niciun fel de problem, el e pus de 20 de ani, domnul Pahonțu e pus de 20 de ani. Voiam să fac o postare astăzi, cu oarecare amărăciune: Orban out, Pahonțu in. Singura interacțiune a mea cu domnul Pahonțu a fost la intrarea în mandat și la deplasarea de la Iași, în rest, nu pot să vă spun care este relația cu domnul Pahonțu. Sigur, ca director al SPP a fost un director bun, dar pe de altă parte, vine vremea schimbării, totuși, e de 20 de ani în funcție și, în general, în zona Serviciilor este recomandabil pentru sănătatea democratică să existe o împrospătare periodică”, a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban contrazice Cotroceniul în scandalul demiterii: Această decizie vine la inițiativa președintelui/ Orban cataloghează declarațiile care au dus la concedierea sa: "Un fleac/ Am apărat imaginea lui Nicușor Dan"

