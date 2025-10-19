Ludovic Orban, după ce a fost „șomer” ani la rând, ia apărarea salariilor mari de la stat: „Oamenii trebuie plătiţi. Nu înseamnă să îi plăteşti prost”

Fostul premier, Ludovic Orban, a declarat că angajații din instituțiile de reglementare ale statului român ar trebui plătiți bine.

Totodată el a punctat și faptul că multe partide „și-au plantat clientela politică” în structuri publice, adică există instituții, cum ar fi autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), unde şi răspunderea este mare.

Ludovic Orban sare în apărarea salariilor mari de la stat

El susține că ar fi nevoie de câteva corecții în privința salariilor mari ale angajaților din structurile respective: „au fost luate de multe ori la limita legii şi aceste lucruri trebuie corectate”, a spus Ludovic Orban la B1.

„Oamenii trebuie plătiţi, sigur, nu înseamnă să îi plăteşti prost, pentru că după aia, e totuşi, ca să zic aşa, comitetul de reglementare al ANRE are o răspundere mare, ia decizii care vizează un domeniu important şi poartă răspunderea pentru deciziile pe care le ia. Nu poţi să-i plăteşti foarte prost, dar nici să permiți astfel de excese, cum sunt în unele zone. Se poate discuta foarte mult de modul în care foarte mult s-au împins lucrurile dincolo de o limită acceptabilă”, adaugă Ludovic Orban.

Din 2012, Ludovic Orban nu a mai avut venituri declarate și a spus că trăia din economii și sprijinul familiei. Din 2019, a devenit prim-ministrul României.