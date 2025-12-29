Vlăduța Lupău, implicată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări sunt în alertă

Vlăduța Lupău, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii populare românești, apare într-un context total diferit de cel al scenei. Artista este menționată într-un dosar cu implicații internaționale, care a pus în mișcare autoritățile judiciare din România și Serbia, într-un caz ce vizează presupuse încălcări ale drepturilor de autor.

Potrivit documentelor consultate de CANCAN.RO, numele cântăreței figurează într-o cerere de comisie rogatorie internațională formulată de autoritățile sârbe, care încearcă să o contacteze oficial în cadrul unei proceduri judiciare. Demersul a ajuns, astfel, pe masa instanțelor din România.

Artista nu a fost g ăsită la domiciliu

Un aspect care a atras atenția în acest dosar este faptul că Vlăduța Lupău nu a putut fi identificată la adresa de domiciliu indicată. Conform procesului-verbal întocmit cu ocazia executării mandatului de aducere, artista nu a fost găsită la locuință.

Anchetatorii au discutat cu mama cântăreței, care le-a transmis că fiica sa se află în concediu medical și că locuiește, fără forme legale, într-o altă localitate, respectiv municipiul Cluj-Napoca, fără a putea oferi detalii clare privind adresa exactă.

Situația a fost complicată și de faptul că avocatul ales al Vlăduței Lupău se afla în concediu de odihnă, motiv pentru care procedura a fost din nou amânată. În aceste condiții, autoritățile nu au reușit să înmâneze documentele solicitate de statul sârb.

În fața instanței, reprezentanta Ministerului Public a cerut să se constate că procedura de comisie rogatorie este îndeplinită prin simpla comunicare a actelor către partea vizată.

De cealaltă parte, apărătorul artistei a solicitat respingerea cererii de asistență judiciară internațională, invocând mai multe aspecte: lipsa unui temei legal clar, absența unor informații precise privind pretențiile părții reclamante din Serbia, probleme legate de forma și sigiliile documentelor, dar și dreptul expres al părții de a refuza primirea acestora. Avocatul a mai susținut că nu există un tratat bilateral în vigoare între România și Serbia care să reglementeze o astfel de procedură.

Dosarul a fost mutat din penal în civil

Pe 22 decembrie, Judecătoria Cluj-Napoca a luat o decizie importantă în acest caz. Magistrații au stabilit că solicitarea venită din partea autorităților sârbe are mai degrabă un caracter de drept civil, și nu penal.

În consecință, instanța a decis declinarea competenței, urmând ca dosarul să fie trimis Secției Civile, care va analiza dacă documentele cerute pot fi comunicate și în ce condiții.

Chiar dacă dosarul a fost, cel puțin pentru moment, scos din zona penală, situația Vlăduței Lupău rămâne deschisă. Autoritățile din Serbia își continuă demersurile, iar justiția română va trebui să stabilească dacă va da curs solicitărilor formulate din afara țării.

RECOMANDAREA AUTORULUI