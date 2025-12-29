Prima pagină » Actualitate » Vlăduța Lupău, implicată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări sunt în alertă

Vlăduța Lupău, implicată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări sunt în alertă

29 dec. 2025, 10:19, Actualitate
Vlăduța Lupău, implicată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări sunt în alertă
Galerie Foto 5

Vlăduța Lupău, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii populare românești, apare într-un context total diferit de cel al scenei. Artista este menționată într-un dosar cu implicații internaționale, care a pus în mișcare autoritățile judiciare din România și Serbia, într-un caz ce vizează presupuse încălcări ale drepturilor de autor.

Potrivit documentelor consultate de CANCAN.RO, numele cântăreței figurează într-o cerere de comisie rogatorie internațională formulată de autoritățile sârbe, care încearcă să o contacteze oficial în cadrul unei proceduri judiciare. Demersul a ajuns, astfel, pe masa instanțelor din România.

Artista nu a fost găsită la domiciliu

Un aspect care a atras atenția în acest dosar este faptul că Vlăduța Lupău nu a putut fi identificată la adresa de domiciliu indicată. Conform procesului-verbal întocmit cu ocazia executării mandatului de aducere, artista nu a fost găsită la locuință.

Anchetatorii au discutat cu mama cântăreței, care le-a transmis că fiica sa se află în concediu medical și că locuiește, fără forme legale, într-o altă localitate, respectiv municipiul Cluj-Napoca, fără a putea oferi detalii clare privind adresa exactă.

Situația a fost complicată și de faptul că avocatul ales al Vlăduței Lupău se afla în concediu de odihnă, motiv pentru care procedura a fost din nou amânată. În aceste condiții, autoritățile nu au reușit să înmâneze documentele solicitate de statul sârb.

În fața instanței, reprezentanta Ministerului Public a cerut să se constate că procedura de comisie rogatorie este îndeplinită prin simpla comunicare a actelor către partea vizată.

De cealaltă parte, apărătorul artistei a solicitat respingerea cererii de asistență judiciară internațională, invocând mai multe aspecte: lipsa unui temei legal clar, absența unor informații precise privind pretențiile părții reclamante din Serbia, probleme legate de forma și sigiliile documentelor, dar și dreptul expres al părții de a refuza primirea acestora. Avocatul a mai susținut că nu există un tratat bilateral în vigoare între România și Serbia care să reglementeze o astfel de procedură.

Dosarul a fost mutat din penal în civil

Pe 22 decembrie, Judecătoria Cluj-Napoca a luat o decizie importantă în acest caz. Magistrații au stabilit că solicitarea venită din partea autorităților sârbe are mai degrabă un caracter de drept civil, și nu penal.

În consecință, instanța a decis declinarea competenței, urmând ca dosarul să fie trimis Secției Civile, care va analiza dacă documentele cerute pot fi comunicate și în ce condiții.

Chiar dacă dosarul a fost, cel puțin pentru moment, scos din zona penală, situația Vlăduței Lupău rămâne deschisă. Autoritățile din Serbia își continuă demersurile, iar justiția română va trebui să stabilească dacă va da curs solicitărilor formulate din afara țării.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot”

FOTO. Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu SOACRA sa. ”Încercăm să le depășim”

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Decizia de ultim moment a judecătorilor, după ce susținătorul lui Călin Georgescu a îndemnat oamenii să ia cu asalt Guvernul
11:12
Decizia de ultim moment a judecătorilor, după ce susținătorul lui Călin Georgescu a îndemnat oamenii să ia cu asalt Guvernul
ACTUALITATE Obiceiuri, superstiții și tradiții de Anul Nou. Ce este obligatoriu să faci și ce este neapărat de evitat în noaptea dintre ani
11:07
Obiceiuri, superstiții și tradiții de Anul Nou. Ce este obligatoriu să faci și ce este neapărat de evitat în noaptea dintre ani
ACTUALITATE Michael Schumacher. 12 ani de tăcere totală, mister absolut. Care este starea sa reală în 2025…
10:41
Michael Schumacher. 12 ani de tăcere totală, mister absolut. Care este starea sa reală în 2025…
ULTIMA ORĂ Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București
10:33
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București
ECONOMIE INS: Managerii anticipează scăderi de activitate și creșteri de prețuri până în februarie 2026
10:31
INS: Managerii anticipează scăderi de activitate și creșteri de prețuri până în februarie 2026
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Adevarul
Trump crede că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei. Reacția ironică a lui Zelenski
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Cancan.ro
Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim OMAGIU COPLEȘITOR. Imagini dureroase de la momentul de 'adio!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
(P) Ușa potrivită pentru clima din România: etanșare, rezistență, întreținere
SPORT Cristi Chivu, LIDER în Serie A la final de 2025! „Reacționăm și noi la dificultăți”
11:22
Cristi Chivu, LIDER în Serie A la final de 2025! „Reacționăm și noi la dificultăți”
EXTERNE Fotografiile cu animale sălbatice care au câștigat premiul pentru cele mai amuzante fotografii ale anului
11:11
Fotografiile cu animale sălbatice care au câștigat premiul pentru cele mai amuzante fotografii ale anului
ULTIMA ORĂ 🚨 Armata chineză a înconjurat Taiwanul. Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
10:30
🚨 Armata chineză a înconjurat Taiwanul. Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
SPORT Radu Drăgușin a AȘTEPTAT 333 de zile să revină pe gazon! A intrat în minutul 85 pentru Tottenham
10:28
Radu Drăgușin a AȘTEPTAT 333 de zile să revină pe gazon! A intrat în minutul 85 pentru Tottenham
VIDEO Urmărire ca-n filme în Dolj. Un tânăr, fără permis de conducere și cu poliția pe urme a sărit din mașină în mers și s-a ascuns într-un grajd
10:12
Urmărire ca-n filme în Dolj. Un tânăr, fără permis de conducere și cu poliția pe urme a sărit din mașină în mers și s-a ascuns într-un grajd
ANALIZA de 10 Încă o provocare pentru Departamentul de Război al SUA. China accelerează dezvoltarea avioanelor de luptă Chengdu J-36 și Shenyang J-50, de generația a șasea
10:00
Încă o provocare pentru Departamentul de Război al SUA. China accelerează dezvoltarea avioanelor de luptă Chengdu J-36 și Shenyang J-50, de generația a șasea

Cele mai noi