Prima pagină » Actualitate » Urmărire ca-n filme în Dolj. Un tânăr, fără permis de conducere și cu poliția pe urme a sărit din mașină în mers și s-a ascuns într-un grajd

Mihai Tănase
29 dec. 2025, 10:12, Actualitate

Urmărire ca-n filmele de acțiune într-o localitate din județul Dolj. Un tânăr de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fugit de polițiști, a sărit dintr-un autoturism aflat în mers și s-a ascuns într-un grajd de animale. Oamenii legii au descoperit ulterior că acesta nu avea permis de conducere.

Incidentul s-a produs în localitatea Urzicuța, unde polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Rast au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe raza comunei.

„Polițiștii, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, ce circula în localitatea Urzicuța.

Conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului, mărind viteza de deplasare, fapt pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia cu semnele acustice și luminoase în funcțiune.

La scurt timp, conducătorul auto a sărit din autoturismul ce se afla în mers, acesta fiind prins într-un grajd de animale din curtea unui bărbat, din comuna Urzicuța, unde ar fi încercat să se ascundă.

Acesta a fost imobilizat și condus la sediul poliției, unde a fost identificat în persoana unui tânăr de 21 de ani, din municipiul Băilești, stabilindu-se, totodată, că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule”, spun reprezentanții Ipj Dolj.

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, tânărul a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore.

Cele mai noi