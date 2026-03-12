Prima pagină » Actualitate » Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA

12 mart. 2026, 06:15, Actualitate
Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea / Sursa FOTO: Profimedia
Atac iranian cu drone lângă Aeroportul Internațional Bahrain

Un incendiu major a izbucnit joi dimineața într-un cartier din capitala Bahrainului, unde se află aeroportul internațional al regatului insular, după un atac iranian, autoritățile îndemnând locuitorii din zona înconjurătoare să închidă ferestrele din cauza fumului.

Incendiul a izbucnit pe insula Muharraq din Bahrain, unde se află Aeroportul Internațional Bahrain.

Ministerul de Interne din Bahrain a transmis că incendiu afectează rezervoarele de petrol din zonă. Aeroportul are rezervoare de combustibil pentru avioane, iar în zonă se află și alte rezervoare pentru industria petrolieră a regatului.

Ministerul de Interne din Bahrain a emis o alertă pentru locuitorii din cartierele învecinate, îndemnându-i „să rămână în case, să închidă ferestrele și orificiile de ventilație, ca măsură de precauție împotriva expunerii la fumul provenit de la incendiul care este în curs de stingere”.

Lovituri asupra Israelului. Ținte: bazele militare

Gardienii Revoluției au transmis, într-un comunicat de presă, că Iranul a efectuat o operațiune de atac aerian „comună și integrată” cu aliatul său libanez Hezbollah împotriva Israelului.

„Operațiunea comună și integrată a Corpului Gradienilor și a Rezistenței libaneze a constat într-un foc continuu timp de 5 ore” de rachete lansate de Gardieni și drone și rachete trase de Hezbollah împotriva a peste 50 de ținte de pe teritoriul israelian”, potrivit comunicatului difuzat de agențiile de presă Fars și Tasnim.

Atacurile Gardienilor Revoluției au vizat bazele militare israeliene din Haida (nord), Tel Aviv (centru) și Beersheba (sud).

De asemenea, au fost lovituri și asupra bazelor americane Al-Kharj, din Arabia Saudită, și Al-Azraq, din Iordania.

Dubai: clădire în care se aflau soldați americani, lovită cu drona

Iranul a efectuat un atac cu dronă care a lovit o clădire din Dubai ce adăpostea militari americani, a relatat televiziunea de stat iraniană (IRIB).

„Un incendiu a izbucnit într-unul dintre turnurile din Dubai (n.r. – Palm Jumeirah) care era o ascunzătoare pentru soldații americani care au atacat Iranul”, a relatat IRIB pe canalul său de Telegram, difuzând o înregistrare video cu flăcări ieșind de la o fereastră la etajele superioare ale unei clădiri neidentificate.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat într-un comunicat că „incendiul a fost complet stins” și că nimeni nu a fost rănit.

Anterior, acestea raportaseră că o dronă s-a prăbușit peste o clădire din apropierea cartierului rezidențial Creek Harbour, din Dubai.

Petroliere atacate în largul Irakului

Două petroliere au fost atacate în largul coastei Irakului. O persoană a murit, iar mai multe sunt date dispărute.

Autoritățile de la Bagdad continuă operațiunile de căutare pentru a găsi supraviețuitori în apele din zonă.

Televiziunea de stat al-Ikhbariya a difuzat imagini cu o navă în apele Golfului Persic din care se ridică mingi de foc impresionante și nori de fum, în largul extremității sudice a Irakului. Potrivit șefului Autorității portuare irakiene, Farhan al-Fartousi, „a murit un membru al echipajului”. Alte 38 de persoane au fost salvate, „operațiunile de căutare continuând pentru cei dispăruți”.

Incidentul a avut loc la aproximativ 30 de mile marine de coastă.

Marți, Iranul a anunțat că nu va permite „exportul niciunui litru de petrol din regiune către tabăra inamică și partenerii săi până la noi ordine”.

SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână de război

Prima săptămână a războiului împotriva Iranului a costat Statele Unite peste 11,3 miliarde de dolari, potrivit unui briefing al Pentagonului trimis Congresului, scrie New York Times.

Potrivit ziarului, această cifră exclude multe costuri legate de pregătirea atacurilor, sugerând că suma finală ar putea fi mult mai mare.

Oficiali ai Pentagonului au declarat anterior Congresului că a fost folosită muniție în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile de lovituri împotriva Iranului, o cifră care depășește cu mult estimările anterioare, potrivit presei americane.

Administrația Trump nu a furnizat o evaluare publică a costului acestui război, declanșat la 28 februarie.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 13-a zi și luptele americano-israeliene împotriva Iranului sunt departe de a se încheia. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.

