🚨 Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA

Un incendiu major a izbucnit joi dimineața într-un cartier din capitala Bahrainului, unde se află aeroportul internațional al regatului insular, după un atac iranian, autoritățile îndemnând locuitorii din zona înconjurătoare să închidă ferestrele din cauza fumului.

Incendiul a izbucnit pe insula Muharraq din Bahrain, unde se află Aeroportul Internațional Bahrain.

Ministerul de Interne din Bahrain a transmis că incendiu afectează rezervoarele de petrol din zonă. Aeroportul are rezervoare de combustibil pentru avioane, iar în zonă se află și alte rezervoare pentru industria petrolieră a regatului.

Ministerul de Interne din Bahrain a emis o alertă pentru locuitorii din cartierele învecinate, îndemnându-i „să rămână în case, să închidă ferestrele și orificiile de ventilație, ca măsură de precauție împotriva expunerii la fumul provenit de la incendiul care este în curs de stingere”.