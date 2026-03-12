12 Martie, calendarul zilei: Liza Minnelli împlinește 80 de ani. România devine pentru prima dată campioană mondială la handbal masculin

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 12 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Liza Minnelli este o celebră actriță și cântăreață americană, considerată una dintre marile vedete ale divertismentului din secolul al XX-lea. S-a născut pe 12 martie 1946, în Los Angeles, fiind fiica actriței legendare Judy Garland și a regizorului Vincente Minnelli. Liza a debutat foarte tânără pe scenă și a devenit rapid o vedetă a teatrului muzical de pe Broadway. La doar 19 ani, a câștigat Premiul Tony pentru rolul din musicalul Flora the Red Menace. Consacrarea internațională a venit în 1972, când a jucat rolul artistei Sally Bowles în musicalul Cabaret, regizat de Bob Fosse. Interpretarea sa i-a adus Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, iar filmul a devenit unul dintre cele mai apreciate musicaluri din istoria cinematografiei. A avut realizări importante și în muzică. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără New York, New York și Maybe This Time, iar spectacolele sale live au fost apreciate pentru energia și prezența scenică. Cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii, Liza Minnelli a rămas un simbol al teatrului muzical și al spectacolelor de pe Broadway, fiind apreciată pentru vocea puternică și stilul său inconfundabil.

Pe 12 martie 1961, echipa națională masculină de handbal a României a obținut o performanță istorică, câștigând pentru prima dată Campionatul Mondial de handbal masculin. Competiția s-a desfășurat în Republica Federală Germania, iar în finală România a învins echipa Cehoslovacia cu scorul de 9-8, după un meci extrem de echilibrat și tensionat. Victoria a fost considerată o surpriză la acea vreme, deoarece echipele din Europa Centrală dominau handbalul mondial. Prin această reuşită, România a devenit campioană mondială pentru prima dată, marcând începutul unei perioade de mare succes pentru handbalul românesc. Titlul obținut a consacrat echipa naţională drept una dintre cele mai puternice din lume în acest sport. În anii următori, handbalul românesc avea să confirme această valoare prin alte rezultate importante pe plan internațional. Printre jucătorii importanți ai acelei generații s-au numărat sportivi precum Cornel Oțelea, Mihai Redl și Mircea Costache II, care au contribuit decisiv la succesul echipei.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1922: Jack Kerouac 🇺🇸✒️ considerat, alături de William S. Burroughs și Allen Ginsberg, ca fiind pionier al Generației Beat. A trăit doar 47 de ani

🎂1925: Constantin Chiriță 🇷🇴✒️ Cărțile sale s-au adresat în special tineretului

🎂1941: Mircea Anghelescu 🇷🇴✒️ a fost un cercetător literar, critic literar, filolog, istoric literar, paleograf și pedagog român. A fost profesor doctor la Facultatea de Litere a Universității București. În decembrie 2011 a fost declarat de către Senatul Universității din București profesor emerit.

🎂1946: Liza Minnelli 🇺🇸🎼🎬 actriță, cântăreață și dansatoare americană, laureată a premiului Oscar pentru rolul din musicalul Cabaret. Este fiica actriței Judy Garland și a celui de al doilea soț al acesteia, Vincente Minnelli. Este cunoscută pentru prezența scenică energizantă și vocea sa alto puternică. Minnelli este supranumită „Regina Broadway-ului”.

🎂1950: Florin Condurățeanu 🇷🇴📝jurnalist

🎂1956: Steve Harris 🇬🇧🎸 este fondatorul, basistul și principalul compozitor al trupei de heavy metal Iron Maiden. El înființează trupa în 1975, la numai 18 ani; el și Dave Murray fiind singurii membri originali ramași în trupă

🎂1959: Dennis Alexio 🇺🇸🥊🎬 Kickboxer (1989)

🎂1964: Alina Mungiu-Pippidi 🇷🇴✒️ politolog român

🎂1968: Aaron Eckhart 🇺🇸🎬

🎂1994: Christina Grimmie 🇺🇸🎤 cunoscută pentru coverurile unor hituri interpretate de artiști precum Demi Lovato, Selena Gomez, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Justin Bieber, Lady Gaga, Adele etc. În data de 10 iunie 2016, a fost împușcată de Kevin James Loibl, după un concert al formației Before you Exit din Orlando. Avea doar 22 de ani

🎂1995: Maria Mirabela Cismaru 🇷🇴🎤 cunoscută sub numele de scenă Mira, este o cântăreață română, cunoscută odată cu apariția în al doilea sezon al emisiunii de talente Vocea României, unde l-a avut ca mentor pe Marius Moga

Decese 🕯

🕯️1906: Joseph Monier 🇫🇷🧱 grădinar, considerat inventatorul betonului armat modern

🕯️1942: Robert Bosch 🇩🇪💡 industriaș și filantrop, fondator al companiei Robert Bosch GmbH

🕯️1965: George Călinescu 🇷🇴✒️ considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu și Eugen Lovinescu

🕯️1993: Iuliu Bodola 🇷🇴🇭🇺⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la campionatele mondiale de fotbal din 1934 (Italia) și 1938 (Franța), precum și pentru echipa națională de fotbal a Ungariei (1940-1948). Pentru o perioadă lungă (50 de ani) a fost golgheterul absolut al României, cu 30 de goluri. Ulterior a fost depășit de Gheorghe Hagi și Adrian Mutu, cu 35

🕯️2008: Ovidiu Iuliu Moldovan 🇷🇴🎬 a fost un actor român, cu o bogată activitate în film, radio, teatru, teatru radiofonic și televiziune

Calendar 🗒

🗒1913: Canberra devine capitala Australiei

🗒1914: Constantin Brâncuși are prima expoziție personală, la New York

🗒1918: Moscova devine capitala Rusiei după ce Sankt Petersburg a deținut acest statut timp de 215 ani

🗒1922: Armenia, Georgia și Azerbaijan formează Republica Sovietică Federală Socialistă Transcaucaziană

🗒1938: Prin Anschluss, Germania Nazistă anexează Austria

🗒1940: Războiul de Iarnă: Finlanda semnează Tratatul de pace de la Moscova cu Uniunea Sovietică, cedând aproape toată Carelia finlandeză

🗒1947: Președintele Harry Truman, în mesajul adresat Congresului SUA, prezintă programul politicii externe, cunoscut sub denumirea Doctrina Truman. Doctrina este proclamată pentru a ajuta la stoparea răspândirii comunismului

🗒1961: Echipa de handbal masculin a României a câștigat campionatul mondial din RFG după ce a învins în finală echipa Cehoslovaciei cu scorul de 9-8 și a devenit pentru prima dată campioană mondială

🗒1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara, în cadrul unei manifestații populare desfășurate în Piața Operei.

🗒1993: Coreea de Nord anunță că se va retrage din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare și refuză să permită accesul inspectorilor la site-urile sale nucleare

🗒1994: Biserica anglicană a acceptat și femei-preot, pentru prima dată în ultimii 460 de ani

🗒1999: Polonia, Cehia și Ungaria devin membre cu drepturi depline în NATO. Este a cincea extindere din istoria Alianței Nord-Atlantice și prima de după „războiul rece”

🗒2000: Într-un act istoric fără precedent, Papa Ioan Paul al II-lea a cerut iertare pentru păcatele comise de Biserica Catolică de-a lungul existenței sale milenare.

🗒2003: Premierul Serbiei, Zoran Djindjic, a fost asasinat la Belgrad

🗒2009: Finanțistul Bernard Madoff se declară vinovat pentru una dintre cele mai mari fraude din istoria Wall Street

🗒2011: La o zi după cutremurul din Japonia, un reactor de la centrala nucleară Fukushima Daiichi se topește, explodează și eliberează radioactivitate în atmosferă.

