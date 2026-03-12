Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România

Prognoza meteo pentru luna martie a fost actualizată, iar meteorologii Accuweather anunță o schimbare importantă pentru mare parte din România, care va afecta și Capitala. Iată pe ce dată se întoarce iarna în București.

Deși nu mai sunt așteptate ninsori în Capitală, frigul specific iernii va continua să fie prezent.

Când revine iarna în București

Potrivit celei mai recente actualizări făcute de platforma Accuweather și pe care o puteți vedea în foto de mai jos, vremea se va răci din nou spre finalul lunii martie.

Atunci, în București sunt prognozate temperaturi negative pe timpul nopții. Conform prognozei, cele mai scăzute temperaturi vor fi în zilele de 26 și 27 martie, când temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile vor coborî până la -3 grade.

Chiar dacă cerul va fi mai mult noros, meteorologii spun că sunt șanse minime să ningă în Capitală în această perioadă. Practic, iarna se va face simțită doar prin temperaturile scăzute din timpul nopții.

După aceste zile reci așteptate pe final de martie, vremea ar urma să revină treptat la valori mai blânde, cu maxime de aproximativ 11-14 grade la început de aprilie.

Există și câteva vești bune. Până la finalul lunii martie, bucureștenii vor avea parte de câteva zile relativ plăcute pentru acest început de primăvară. Temperaturile maxime vor urca treptat până la valori de 15-17 grade Celsius, iar vremea va fi în general însorită, cu înnorări temporare.

Cel mai plăcut va fi în jurul datelor de 22-24 martie, când valorile termice vor fi peste media perioadei.

Chiar dacă nu vom mai avea ninsoare în Capitală, bucureștenii nu au scăpat complet de frigul specific iernii. Pe final de lună, spun meteorologii, am putea avea, din nou, temperaturi sub 0 grade.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather

Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani