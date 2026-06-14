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Militari Residence, capătul de linie al civilizației bucureștene. Coșmarul trăit la fiecare ploaie de locuitorii „cartierului dormitor” din vestul Capitalei: „Probleme mari avem și cu mirosul, de la fose”

Nicolae Oprea
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Nu există ploaie torențială care să nu inunde celebrul cartier Militari Residence din vestul Bucureștiului. Oamenii de aici trăiesc un adevărat coșmar, atât de la inundații cât și de la praf, miros sau aglomerație. Cartierul aparține în mare parte de comuna Chiajna și reprezintă un capăt de linie al civilizației bucureștene. În ciuda acestor lipsuri majore în ceea ce privește infrastructura primară, precum o canalizare eficientă, zona este una vibrantă, asemănătoare unei stațiuni de la malul mării, cu manele la tot pasul și cu magazine de tot felul…

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Au trecut cinci zile de când vestul Capitalei a fost măturat de o ploaie torențială, care a făcut ca zone urbane să fie inundate sever. Una dintre ele este strada Rezervelor din Cartierul Militari Residence, acolo unde apa a distrus un supermarket.

Sâmbătă, la orele prânzului, magazinul încă era închis, cu rafturi distruse și geamuri de la intrare sparte și nu se știe când se va redeschide.

În Militari Residence nu funcționează canalizarea, dar e plin de cafenele

Oamenii spun că trăiesc un adevărat coșmar la fiecare ploaie.

„Mereu se inundă, pentru că nu există o canalizare bună. Primăria trebuie să spargă și să se lege la canalizarea Bucureștiului”, spune un tânăr din cartierul de la marginea Capitalei.

„Nu avem ce să le facem. Nu au făcut canalizarea bine, și nu putem să le facem nimic. Ei (primăria -n.r.) taie, ei spânzură”, spune o altă locuitoare din „cartierul dormitor”.

Probleme mari sunt și cu praful, și cu străzile foarte aglomerate, dar și cu mirosul urât.

„Vine un miros puternic de la fose, dar nu avem ce face. Din acest punct de vedere este un coșmar să trăiești aici”, spune un alt tânăr din cartierul ce aparține de Chiajna.

De ce este preferat acest cartier

În ciuda acestor probleme mari de infrastructură, foarte mulți români, mai ales cei care nu sunt din București, preferă să se mute aici, pentru că locuințele sunt mai ieftine față de alte cartiere, precum vechiul Militari, Ghencea sau Crângași.

Gurile rele spun că prostituția și videochat-ul sunt la ele acasă în Militari Residence, iar în ciuda mirosului și a prafului, zona este înțesată de cafenele, piscine publice, dar și de restaurante unde chiar se mănâncă bine (calitate-preț).

La orele de vârf, intrările și ieșirele din cartier sunt și ele un adevărat coșmar, mai ales că în zonă nu există nici școli și nici spitale, iar cei mai mulți copii depind de unitățile școlare din Sectorul 6.

„Oricând se poate întâmpla o catastrofă”

Mariana Garștea, președinte APMGS (Asociația Profesională pentru Monitorizare Geotehnică și Structurală), a declarat, recent, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că în cartierele-dormitor de la marginea Capitalei, precum cele de tip Militari Residence, oricând se poate întâmpla o catastrofă. Asta din cauza faptului că infrastructura este limitată în raport cu numărul de locuitori.

„De ce avem genul acesta de cartiere dormitor, care par înghesuite, iar infrastructura nu este ce trebuie? Nu este adaptată nivelului de populație. Am asistat cu toții la inundații. Au inundat subsoluri, mașinile nu mai puteau să treacă.

Autoritatea publică, fie centrală, fie locală, ar trebui să deruleze câteva scenarii de risc. Inundații, risc seismic, și să vadă care sunt consecințele în astfel de cartiere-dormitor. Cred că vom avea parte de o catastrofă, pentru că totul este blocat acolo. În momentul în care au fost inundațiile respective, oamenii aceia erau disperați”, a declarat Mariana Garștea, de profesie inginer, în emisiunea „Cu Gândul la  București”.

Militari Residence este, de fapt, un rezultat al proastei administrații din tot Bucureștiul. Sau al corupției și al lăcomiei din primăriile românești, care dau avize pe bandă fără să se respecte norme minime ale civilizației. Când vine vorba de infrastructură, Bucureștiul este spart de la un capăt la celălalt. Iar multe zone, chiar și centrale, se inundă și ele în urma ploilor torențiale.

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