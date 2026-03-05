Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările inclusiv cele pentru Israel”

Andrei Rosz
05 mart. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Orientul Mijlociu trebuie pacificat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Strategia ajunge la Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările, inclusiv amenințările pentru statul Israel. Iar amenințarea principală, văzută și de Washington și de Israel, este Iran. Iranul a rămas principala amenințare de securitate după ce America, prin invazia din 2003, a pus la pământ Irakul.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Orientul Mijlociu trebuie pacificat. Acesta a început prin a spune că Strategia de Securitate a SUA bifează Orientul Mijlociu ca un punct de interes major. Sociologul susține că Strategia de Securitate menționează eliminarea amenințărilor din Golf. Principala amenințare, adaugă acesta, este chiar Iranul.

„Strategia de securitate a Statelor Unite bifează, notează Orientul Mijlociu ca unul dintre punctele importante de interes major pentru Washington. Primul, emisfera vestică, și am văzut că a fost Groenlanda, cel puțin la faza de discuție și de proiecție strategică. Venezuela, poate și Cuba. Și numirea, sigur, secretarului de stat din regiune. Poate că lucrurile astea erau gândite mai de mult. Un alt element important, Europa. Dar Europa pe care America o abordează prin statele naționale, prin partidele care seamănă cu administrația Trump. Așa spune strategia de securitate a Statelor Unite. În particular partide din Europa Centrală și de Est care sunt menționate în special în strategia din Ucraina. Războiul din Ucraina trebuie încheiat, nu prin extinderea NATO, asta spune strategia de securitate. Deci, în termenii unei sfere de influențe, adică unei negocieri care poate s-ar fi făcut pe undeva prin zona. După ce a trecut în revistă strategia pe care ați menționat-o și dumneavoastră, chestiunea cu Ucraina. Trump vorbește puțin despre Rusia în strategie, chiar spre deloc. Strategia ajunge la Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările, inclusiv amenințările pentru statul Israel. Iar amenințarea principală, văzută și de Washington și de Israel, este Iran. Iranul a rămas principala amenințare de securitate după ce America, prin invazia din 2003, a pus la pământ Irakul. Vă reamintesc că în 1988, în războiul dintre Irak și Iran, Irakul, o națiune mai mică, nu a reușit să fie învins, a reușit să țină piept Iranului, o națiune mai mare. La sfârșitul războiului, americanii au bombardat pentru prima dată flota iraniană, scoțând din luptă cele două fregate, două fregate importante și alte nave, cam ceea ce fac și acum.”, a explicat sociologul. 

