Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a fost dedicată unui dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici pe teme de stringentă actualitate. Una dintre acestea se referă la dilema dacă e oportun ca premierul Bolojan să își mai păstreze funcția după intrarea României în recesiune și tensiunea socială creată de măsurile de austeritate.

Ionuț Cristache: Credeți că schimbarea lui Bolojan rezolvă ceva?

Eugen Teodorovici: Da, logic. Speranța există, dar din păcate, din 2019 am avut din mai rău în mai rău.

Cristache: Se impune schimbarea alu Bolojan?

Teodorovici: Logic, nu trebuia să fie premier. Logic, clar.

Cristache: De ce tergiversează PSD schimbarea lui Bolojan?

Teodorovici: Este un joc politic. Teama de numiri la parchete, șamd. Atenție, lucrurile astea eu nu le înțeleg.

Cristache: Stați, domnule, ce, face Bolojan numirile la Parchete?

Teodorovici: Domnule, chestia asta, uitați-vă ce face, nu face, nu contează. Eu nu am această problemă și de asta eu nu pot să înțeleg logica Pachetului General. Că dacă ești curat, ce să-ți facă domnule? Ok, te judecă pe nedrept. Așa, și când ieși de acolo, ce să-i faci?

Cristache: Ce are Bolojan cu Parchetele, e o negociere între PSD și PNL?

Teodorovici: Domnule, încă o dată, teama aceasta de a se numi, și încă o dată, este și un miez de adevăr. Pentru că știm că au încercat să paradească, au paradit când au fost… Nu știm? Au paradit în țara asta. Și oameni de afaceri, și cutare, și politicieni s-au dovedit… Procurori, instanța au spus după aceea că sunt devinovați. (…)

”Poți să spui public: A m greșit, intrăm cu USR la guvernare . Am greșit, la revedere ”

O altă temă abordată a fost poziția controversată a USR în actuala coaliție.

Cristache: De ce ezită PSD? Nu mi-ați răspuns.. De ce ezită PSD? Eu refuz să cred că e doar asta cu Parchetele.

Teodorovici: Nu știu, așa bănuiesc eu. Or fi altele, habar n-am. Dar, repet, drumul corect este acesta.

Cristache: USR trebuie să mai rămână la…

Teodorovici: Poți să spui public: dom’le, am greșit, intrăm cu USR la guvernare. Am greșit, la revedere.

Cristache: USR trebuie să mai rămână la guvernare?

Teodorovici: Eu zic că nu, eu n-aș rămâne cu ei. Atenție, și USR are și uscături și oameni buni, cum toate partidele au. Și urâsc această idee de a eticheta. Băi, ai fost PSDist. Dar haideți să stabilim o linie clară, pe care toți o urmăm. Dom’le, un om este penal când instanța spune într-un final că e penal. Dom’le, unul că a fost la PSD, USR, AUR sau cutare, nu poți să-l condamni pe el sau să-l judeci după ce a făcut altul din partidul lui. Da? Toți suntem români în această țară și nu suntem noi vinovați că alții fură prin vesturile Europei. Nu putem fi noi etichetați ca și cei care fac lucrurile.

AUTORUL RECOMANDĂ

Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat. Teodorovici: ”Este dincolo de prostie/Se duc în mod voit, nu ascultă”

Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele