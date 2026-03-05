Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman despre românii blocați în regiune

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut, miercuri, discuții telefonice cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman, Faisal bin Farhan Al Saud, Sultan bin Saad Al Muraikhi, respectiv Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, cu privire la situația cetățenilor români blocați în regiune din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu.

În trei mesaje succesive postate pe rețeaua X, Țoiu a relatat, pe scurt, despre aceste discuții diplomatice.

Oana Țoiu: „Am condamnat ferm agresiunea nejustificată a Iranului”

„În discuția telefonică avută cu ministrul afacerilor externe al Arabiei Saudite, E.S. Prințul Faisal bin Farhan Al Saud, am condamnat ferm agresiunea nejustificată a Iranului împotriva Regatului, subliniind că vizarea civililor și a infrastructurii civile este inacceptabilă. Am evidențiat importanța continuării coordonării și a schimburilor de informații între țările și regiunile noastre. România rămâne angajată într-un dialog strâns cu partenerii săi din Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește situația cetățenilor români afectați de evoluțiile recente din regiune, am discutat despre spațiul aerian și modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența acestora, incluzând buna colaborare cu autoritățile pentru tranzitul la frontieră”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua de socializare X.

Și în convorbirea cu ministrul Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, a fost abordată situația de securitate din regiune, fiind subliniată „importanța unei coordonări consolidate și a unei comunicări constante”:

„Pe fondul recentelor ostilități, România menține un angajament strâns cu partenerii săi din Orientul Mijlociu. Am discutat despre situația turiștilor români din Muscat și Salalah, blocați din cauza perturbărilor de trafic aerian, precum și despre necesitatea colaborării pentru facilitarea unor zboruri comerciale din Muscat spre România și Europa, care ar putea acomoda treptat și cereri ale cetățenilor români din Dubai, când situația de securitate o va permite, precum și despre evaluările pe care le facem în acest moment privind numărul de cetățeni români din regiune. Le-am mulțumit pentru efortul diplomatic de dezescaladare important și pentru diminuarea riscurilor de securitate asupra cetățenilor noștri până când călătoriile lor spre casă vor fi posibile”.

„România își reafirmă solidaritatea deplină cu poporul Qatarului”

Într-un alt mesaj, ministrul de Externe a rezumat și discuția avută cu șeful diplomației din Oman:

„Am discutat evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu împreună cu E.S. Sultan bin Saad Al Muraikhi, ministru de stat pentru afacerile externe al Statului Qatar. România își reafirmă solidaritatea deplină cu poporul și conducerea Qatarului, precum și cu partenerii noștri din Consiliul de Cooperare al Golfului.

O prioritate a discuției a reprezentat-o coordonarea strânsă pentru protecția și asistența cetățenilor români aflați în regiune și evaluarea scenariilor posibile. Rămânem angajați în drumul spre pace”.

