5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 5 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bernard Arnault este un magnat francez, cunoscut drept unul dintre cei mai bogați oameni din lume și liderul industriei globale a bunurilor de lux. Născut pe 5 martie 1949, în Roubaix, Franța, Arnault este președinte și director executiv al grupului LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Şi-a început cariera în afacerea de construcții a familiei. În anii ‘80, a intrat în industria luxului prin preluarea companiei Boussac Saint-Frères, care deținea casa de modă Christian Dior. Această mutare a marcat începutul strategiei sale de a investi în branduri prestigioase și de a le dezvolta la scară globală. Sub conducerea sa, LVMH a devenit cel mai mare conglomerat de lux din lume, reunind peste 70 de mărci din domenii precum modă, bijuterii, parfumuri, ceasuri și băuturi fine. Arnault este căsătorit și are cinci copii, dintre care mai mulți ocupă funcții importante în cadrul LVMH. Este cunoscut și pentru sprijinul acordat artei și culturii, prin inițiative precum Fundația Louis Vuitton din Paris. Bernard Arnault este considerat una dintre cele mai influente personalități din lumea afacerilor și a modei contemporane.

Eva Mendes este o actriță și model american, născută pe 5 martie 1974, în Miami, Florida, într-o familie de origine cubaneză. Şi-a început cariera la sfârșitul anilor ‘90, însă succesul a venit odată cu rolul din Training Day (2001), unde a jucat alături de Denzel Washington. Ulterior, a apărut în producții populare precum 2 Fast 2 Furious, Hitch, Ghost Rider și The Place Beyond the Pines. Pe lângă actorie, a avut o carieră de succes în modelling și design vestimentar. A colaborat cu branduri internaționale de cosmetice și a lansat colecții vestimentare proprii, implicându-se activ în proiecte creative din industria modei. În plan personal, Eva Mendes are o relație de lungă durată cu actorul Ryan Gosling, iar împreună au doi copii. În ultimii ani, și-a redus aparițiile în filme, concentrându-se mai mult pe familie și pe proiectele sale din afara cinematografiei.

Între 5 și 10 martie 1968 a avut loc prima ediție a Festivalului Internațional Cerbul de Aur, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din România. Festivalul s-a desfășurat la Teatrul Dramatic din Brașov, reunind artiști din numeroase țări și marcând deschiderea scenei românești către muzica internațională. Evenimentul a fost conceput ca un concurs de interpretare de muzică ușoară și a atras rapid atenția publicului datorită nivelului ridicat al participanților și organizării de amploare. Trofeul “Cerbul de Aur” a devenit, încă de la prima ediție, un simbol al performanței artistice. Festivalul a contribuit semnificativ la promovarea muzicii ușoare românești peste hotare și a reprezentat un moment important în istoria culturală a României anilor ‘60.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1512: Gerardus Mercator 🇩🇪🗺 cartograf, geograf și matematician flamand de renume din Renaștere. În anul 1562 realizează prima hartă a Europei, care este una din hărțile atlasului său. Colecția hărților sale a denumit-o atlas, iar de atunci, această noțiunea s-a încetățenit

🎂1920: Radu Stanca 🇷🇴✒️ poet, dramaturg, regizor

🎂1922: Pier Paolo Pasolini 🇮🇹🎥 Filmele sale au stârnit controverse datorită subiectelor alese, ideilor puse în dezbatere și a raportării la sexualitate. Printre ele se numără Mamma Roma (1962), Teorema (1968), Il Decameron (1970) și Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). A fost asasinat în 1975, în circumstanțe neclarificate complet până astăzi

🎂1927: Jack Cassidy 🇺🇸🎬 a murit la doar 49 de ani, accidental, incendiat de propria țigară aprinsă, cu care a adormit pe canapea

🎂1935: Romulus Sârbu 🇷🇴🎭 renumit actor de pantomimă. Tatăl cântăreței Oana Sârbu

🎂1936: Dean Stockwell 🇺🇸🎬 Al din serialul Quantum Leap. A primit de două ori premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Cannes

🎂1942: Mike Resnick 🇺🇸✒️ autorul a peste 40 de romane SF, 12 colecții și 130 povestiri scurte, editând totodată peste 25 antologii

🎂1949: Bernard Arnault 🇫🇷💶 deține 51% din LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), împreună cu Christian Dior SA. Arnault este directorul și președintele consiliului de administrație al ambelor companii

🎂1952: Alan Clark 🇬🇧🎹 Dire Straits

🎂1953: Radu Berceanu 🇷🇴🗣

🎂1958: Andy Gibb 🇬🇧🎤 muzician, fratele mai mic al celor trei (Barry, Robin, Maurice) care au format trupa Bee Gees. A decedat la doar 30 de ani, urmare a unei boli de inimă (miocardită), accentuată de consumul de alcool și substanțe interzise

🎂1974: Eva Mendes 🇺🇸🎬 Training Day (2001), Out of Time (2003), Once Upon a Time in Mexico (2003), Ghost Rider (2007), We Own the Night (2007), The Other Guys (2010)

🎂1983: Pablo Brandán 🇦🇷⚽️

🎂1999: Madison Beer 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1827: Alessandro Volta 🇮🇹⚡ a inventat pila electrică, iar numele său a fost dat unității de tensiune electrică (volt)

🕯️1925: Gheorghe Munteanu Murgoci 🇷🇴✒️ mineralog și pedolog, împreună cu Nicolae Iorga și Vasile Pârvan și-a înscris numele printre fondatorii Institutului de Studii Sud-Est Europene din București

🕯️1953: Iosif Vissarionovici Stalin 🇷🇺✮

🕯️1955: Hortensia Papadat-Bengescu 🇷🇴✒️ Interzisă de regimul comunist și trăind la bătrânețe fără mijloace de subzistență, a murit dată complet uitării de colegi și de criticii literari

🕯️2013: Hugo Chávez 🇻🇪🗣 președinte Venezuela

Evenimente📋

📋🔋🪫 Ziua mondială a eficienței energetice

Calendar 🗒

🗒1616: Biserica catolică a declarat ca erezii teoriile legate de astronomie ale episcopului Nicolaus Copernic

🗒1711: Printr-un ucaz al țarului Petru cel Mare, în cadrul reformelor sale, este definită o nouă funcție, aceea de Oberfiskal, un funcționar superior „a cărui sarcină va fi să-i urmărească în taină pe toți oamenii și chiar și pe cei mai înalți dregători”. Oberfiskalul are în subordine 500 de fiskalii care urmează să descopere pe judecătorii corupți, pe cei care înșeală fiscul, pe funcționarii care cer mită

🗒1889: La Ateneul Român a avut loc primul concert susținut de orchestra Societății Filarmonice Române, astăzi Filarmonica George Enescu

🗒1918: Capitala Rusiei se mută de la Petrograd(Sankt Petersburg) la Moscova

🗒1919: Decret-lege în România privind adoptarea calendarului gregorian, începând de la 1 aprilie 1919 (stil vechi), care a devenit 14 aprilie (stil nou)

🗒1933: Partidul nazist al lui Adolf Hitler obține 43,9% la alegerile Reichstag. Acest lucru va permite mai târziu naziștilor să treacă legea de abilitare și de a stabili o dictatură

🗒1946: Churchill a declarat, la Fulton (Missouri), că de la Stettin, din Baltica, până la Trieste, din Adriatica, o „cortină de fier” a coborât traversând continentul european – începutul Războiului Rece

🗒1953: Moare Iosif Vissarionovici Stalin în vârstă de 74 de ani. Trupul său a fost mumificat și păstrat în Mausoleul lui Lenin până la 3 octombrie 1961, când a început destalinizarea în Uniunea Sovietică. Trupul lui Stalin a fost îngropat, după aceea, lângă zidul Kremlinului

🗒1968: În perioada 5-10 martie 1968 a avut loc prima ediție a Festivalului Internațional de muzică ușoară Cerbul de Aur

🗒1970: A intrat în vigoare Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare

🗒2003: La Haifa, 17 civili israelieni sunt uciși de o bombă sinucigașă Hamas în masacrul din autobuzul 37

CITEȘTE ȘI:

4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime

3 Martie, calendarul zilei: Jessica Biel împlinește 44 de ani, Ronan Keating face 49. David Faustino împlinește 52

2 Martie, calendarul zilei: Jon Bon Jovi împlinește 64 de ani, Daniel Craig 58. Liviu Corneliu Babeş îşi dă foc, ca protest faţă de regimul comunist