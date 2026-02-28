MAE lucrează intens pentru asigurarea protecției românilor din Orientul Mijlociu: „Știm că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare”

Se lucrează intens la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a venit cu precizări referitoare la discuția care a avut loc în cadrul celulei de criză MAE.

„Suntem acum la minister, pregătim ziua de mâine, şi ne-am dat seama că poate fi utilă centralizarea informațiilor şi a deciziilor comunicate pe parcursul zilei.

În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu şi dialogul diplomatic şi politic pentru a contribui la dezescaladare.

În celula de criză MAE, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, în format teleconferință, am discutat cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite”, a precizat Oana Țoiu.

Noapte albă la Ministerul de Externe, în contextul războiului din Orientul Mijlociu

Oana Țoiu a precizat că obiectivul principal este cel de a asigura siguranță pentru cetățenii români și pentru familiile acestora.

„În ceea ce priveşte obiectivul asigurării siguranței cetățenilor români şi familiilor acestora, astăzi a fost o zi complicată pentru multe familii şi ştim că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare.

* Nu sunt semnalate cazuri de cetățeni români răniți în regiune la acest moment.

* Menținem recomandarea de a acorda prioritate siguranței, de a nu face deplasări care nu sunt necesare şi de a respecta cu strictețe instrucțiunile locale.

* Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Este prioritizată acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii.

În acest moment grupurile de minori care călătoreau cu însoțitori sunt în siguranță la cazare.

* În cazul Iranului am anunțat alerta de risc la nivelul 9/9 cu îndemnul ferm de a părăsi teritoriul pe 14 ianuarie, acum 6 săptămâni, şi în acest moment din comunitatea de români nu sunt cerințe de repatriere.

* În cazul Israelului nivelul de alertă consulară a fost ridicat din iunie şi a fost crescut vineri la nivelul 8/9 – evitați orice călătorie şi respectați instrucțiunile autorităților în caz de urgență

* Am ridicat nivelul de alertă pentru Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Regatul Arabiei Saudita şi deşi sunt şi țări în regiune cu spațiul aerian deschis, dat fiind caracterul fluid al situației, recomandăm în general evaluarea cu responsabilitate a necesității efectuării acestor călătorii și, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situației de securitate și reluarea în condiții normale a zborurilor comerciale.

* Recomandăm de asemenea menținerea legăturii cu liniile aeriene şi cu agențiile de voiaj pentru modificările logistice cerute de întreruperea zborurilor”, a mai precizat ministrul de Externe.

Val de apeluri de urgență

Pe parcursul primei zile de război, operatorii nu au mai putut face față numărului mare de apeluri.

„Au fost pe parcursul zilei momente în care numărul mare concomitent de apeluri a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune. Deşi selecția “situație de urgență” redirecționa spre sprijinul operatorilor din centrala din Bucuresți este totuşi clar că sunt necesare resurse adiționale, mai ales în momente sensibile. Avem mai mulți colegi care ne vor fi mâine alături”, și-a încheiat ministrul de Externe mesajul.

