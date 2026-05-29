România a informat NATO și cere accelerarea transferului de sisteme anti-dronă
Ministerul Afacerilor Externe a transmis o reacție oficială după incidentul produs la Galați, unde o dronă implicată în atacurile Rusiei asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe. Autoritățile române califică incidentul drept „o escaladare gravă și iresponsabilă” și anunță că România a informat aliații NATO și va lua măsuri diplomatice de răspuns.

MAE precizează că Federația Rusă poartă responsabilitatea directă pentru incident și subliniază necesitatea accelerării transferului de capabilități anti-dronă către România.

Comunicatul integral transmis de MAE

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România la Galați cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Avioane și un elicopter aparținând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești.

Acest incident reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse.

România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian.

România a informat Aliații și Secretarul General al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România.

Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor.

Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile.

România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului”, se precizează în comunicat.

