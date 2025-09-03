MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, este reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la prezența foștilor prim-miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen.

Șefa diplomației române a reacționat la faptul că foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au apărut într-o fotografie de grup, alături de președinții Chinei și Rusiei.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, transmite Oana Țoiu.

Ministrul de Externe semnalează că Năstase și Dăncilă au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României.

„Dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României”, adaugă ministrul.

„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, mai spune Oana Țoiu.

