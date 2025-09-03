Prima pagină » Știri externe » Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la Parada de Ziua VICTORIEI de la Beijing: 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la Parada de Ziua VICTORIEI de la Beijing: 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial

03 sept. 2025, 05:55, Știri externe
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la Parada de Ziua VICTORIEI de la Beijing: 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial
Galerie Foto 17

UPDATE: Foștii prim-miniștri ai României, Adrian Năstase (2001-2004) și Viorica Dăncilă (2018-2019), au participat la Parada Victoriei de la Beijing,  în Piața Tiananmen.  China a comemorat 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și de la victoria Aliaților împotriva Imperiului Japonez. Gazda evenimentului, președintele chinez Xi Jinping, îmbrăcat în costum „Zhongshan”, i-a primit cu căldură pe toți invitații. 

Invitați în calitate de foști demnitari, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au dat mâna cu președintele Chinei, precum și cu Prima Doamnă, Peng Liyuan. Însoțiți de alți 45 de lideri și demnitari externi, inclusiv Vladimir Putin, au mers să salute ultimii veterani chinezi rămași în viață din cel de-al Doilea Război Sino-Japonez și al Doilea Război Mondial. Ultimii veterani chinezi sunt centenari acum, având în jur de 100 ani.

Parada văzută de la balconul Porții „Orașului Interzis”

Cei doi foști premieri ai României au realizat o fotografie de grup și au urmărit un spectacol muzical și defilarea trupelor de elită ale Chinei de la balconul porții Tiananmen al „Orașului Interzis”.  La parada care aniversează opt decenii de la Victoria Aliaților împotriva Axei, au fost prezentate cele mai noi drone de ultimă generație, tancuri modernizate, aeronave și rachete hipersonice chinezești, China demonstrând că este oricând pregătită să se apere și să riposteze în cazul izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial.

În discursul său, Xi Jinping a declarat că ascensiunea Chinei este de „neoprit”, fiind țara cu cea mai numeroasă armată: peste 2 milioane de militari activi. Xi a fost flancat de Vladimir Putin și Kim Jong Un de la începutul paradei și s-au fotografiat împreună, spre a sfida ordinea mondială condusă de SUA, fostul aliat din cel de-al Doilea Război Mondial, scrie CNN.  Totodată, este prima paradă după 66 ani la care participă un lider nord-coreean.

„Renaşterea naţiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii şi dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranţă. Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare. Naţiunea chineză este marea naţiune care nu este intimidată niciodată de vreun tiran. În trecut, când a fost confruntat cu lupte critice între bine şi rău, lumină şi întuneric, progres şi reacţiune, poporul chinez s-a unit pentru a învinge duşmanul”, a spus Xi, îmbrăcat în costumul Zhongshan, purtat în mod tradițional de liderii republicii din ultimul secol: Sun Iat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong și Deng Xiaoping.

Cu ce noutăți a venit China la paradă

La parada de 70 minute au participat peste 10.000 de militari chinezi și au fost prezentate cele mai noi rachete balistice intercontinentale din ultimii ani, cu denumirea DF-61. Racheta masivă, transportată pe o platformă mobilă cu opt roți, a apărut pentru prima dată în postările de pe rețelele de socializare și i-a luat complet prin surprindere pe analiștii veterani din Occident.

DF-61 a fost atașată de racheta balistică JL-1 lansată din aer și racheta balistică JL-3 lansată din submarin, cu rază de acțiune intercontinentală. A fost prezentată și o nouă versiune a DF-31, o rachetă intercontinentală balistică, China și-a reafirmat statutul de putere militară în contextul geopolitic tensionat. Au asistat la spectacol peste 50.000 de spectatori. 80.000 de porumbei simbolizând pacea au fost eliberați deasupra Pieței Tiananmen.

Deasupra participanților au zburat cele mai noi avioane de vânătoare stealth ale Armatei Populare de Eliberare, inclusiv aeronavele J-35 cu două motoare și bombardierele H-6, fiind văzute decolând la scurt timp după începerea paradei.

Au zburat peste 100 de aeronave pe durata paradei, plus elicoptere care purtau steagul național chinez, într-o formație care ilustra numărul „80” (80 ani de la încheierea războiului anti-fascist), unele purtând steaguri care includeau sloganuri precum „Pacea va învinge”, „Poporul va învinge” și „Justiția va învinge”.

Știrea inițială

Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a anunțat că se află la Beijing, acceptând invitația Republicii Populare Chineze de a participa la parada militară de mâine (3 septembrie 2025). Ceremonia comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial (cunoscut ca „Marele Război Patriotic” la ruși și „Războiul Anti-fascist” la chinezi).

Mai mulți lideri și demnitari străini vor participa la parada militară, organizată imediat după Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai de la Tianjin.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a anunțat pe blogul personal Adrian Năstase.

Fostul premier a fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde a avut „o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internaționala, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”.

Lista completă a invitaților care vor lua parte la paradă

  • Armenia: Premierul Nikol Pashinyan
  • Australia: Fostul ministru de Externe Bob Carr
  • Azerbaijan: Președintele Ilham Aliyev
  • Bangladesh: Consilierul pe securitate națională Khalilur Rahman
  • Brunei: Comandantul Haszaimi Bol Hassan
  • Cambodgia: Regele Norodom Sihamoni
  • Indonezia: Ministrul de Externe Sugiono
  • Iran: Președintele Masoud Pezeshkian
  • Kazahstan: Președintele Kassym-Jomart Tokayev
  • Kîrgîzstan: Sadyr Japarov
  • Japonia: Fostul prim-ministru Yukio Hatoyama
  • Laos: Președintele Thongloun Sisoulith
  • Malaezia: Premierul Anwar Ibrahim
  • Maldive: Președintele Mohamed Muizzu
  • Mongolia: Președintele Ukhnaagiin Khurelsukh
  • Myanmar: Președintele interimar Min Aung Hlaing
  • Nepal: Premierul K.P. Sharma Oli
  • Noua Zeelandă: Fostul premier John Key
  • Coreea de Nord: Liderul Suprem Kim Jong Un
  • Pakistan: Premierul Shehbaz Sharif
  • Singapore: Premierul adjunct Gan Kim Yong
  • Coreea de Sud: Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale Woo Won-shik
  • Takikistan: Președintele Emomali Rahmon
  • Timor: Președintele Parlamentului Maria Fernanda Lay
  • Uzbekistan: Președintele Shaykat Mirziyovev
  • Vietnam: Președintele Luong Cuong
  • Belarus: Președintele Aleksandr Lukașenko
  • Belgia: Fostul premier Yves Leterme
  • Bulgaria: Premierul adjunct Atanas Zafirov
  • Grecia: Fostul premier George Papandreou
  • Italia: Fostul premier Massimo D’Alema
  • Ungaria: Fostul premier Peter Szijjarto
  • România: Fostul premier Adrian Năstase 
  • România: Fostul premier Viorica Dăncilă
  • Rusia: Președintele Vladimir Putin
  • Serbia: Președintele Aleksandar Vucic
  • Slovacia: Premierul Robert Fico
  • Elveția: Fostul președinte Ueli Maurer
  • Algeria: Fostul ministru al veteranilor Laid Rebiga
  • Congo: Președintele Denis Sassou Nguesso
  • Egipt: Premierul adjunct Kamel al-Wazir
  • Zimbabwe: Președintele Emmerson Mnangagwa
  • Cuba: Președintele Miguel Diaz-Canel
  • Nicaragua: Consilierul prezidențial Laureano Ortega Murillo
  • Venezuela: Președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez
  • ASEAN: Secretarul general Kao Kim Hourn
  • CIS: Secretarul general Serghei Lebedev
  • ONU: Sub-secretarul general Li Junhua
  • SCO: Secretarul general  Nurlan Yermekbayev

Potrivit Solid News, la paradă ar participa și fostul premier Viorica Dăncilă. Fostul premier Victor Ponta ar fi refuzat invitația Chinei.

Scurt istoric: Al Doilea Război Sino-Japonez

În 1931, Imperiul Japonez a invadat Manciuria, reigunea nord-estică a Chinei. În 1937, a izbucnit Al Doilea Război Sino-Japonez între Republica Chinei și Imperiul Japonez. Ulterior, a devenit parte al Celui de-al Doilea Război Mondial. A fost cel mai mare război asiatic din istorie, fiind cunoscut și ca „Holocaustul Asiatic”. Istoricii estimează că au fost uciși peste 20 milioane de asiatici.

Totodată, China a fost sfâșiată din 1927 de un război civil dintre naționaliștii conduși de Chiang Kai-shek și comuniștii conduși de Mao Zedong. Comuniștii au fost încercuiți de naționaliști, încercând să-i nimicească. Comuniștii au fost nevoiți să facă „Marșul cel Lung”, în care au pierit 90% din forțele comuniste. Când invazia japoneză a devenit iminentă, Chiang Kai-shek a refuzat să facă front comun cu comuniștii. A fost însă plasat sub arest la domiciliu de către subordonații săi, fiind forțat să formeze Al Doilea Front Comun în 1936. Scopul suprem era supraviețuirea Chinei!

Victoria Chinei împotriva Japoniei

Și pe 7 iulie 1937, odată cu incidentul de pe podul Marco Polo, Imperiul Japonez a invadat China, capturând Nanjing. Acolo a fost comis masacrul, fiind uciși peste 200.000 de civili. În 1938, japonezii au eșuat să captureze Wuhan, iar chinezii și sovieticii au încheiat un pact de non-agresiune. În 1941, după atacul surpriză de la Pearl Harbour și intrarea Statelor Unite în război, China a primit ajutor de la Washington sub Legea Lend-Lease. Americanii le distribuiau provizii chinezilor prin Himalaya.

După ofensivele Japoniei în Henan și Changsha, China a lansat cea mai mare contraofensivă în sudul Chinei și a recuperat regiunea Guangxi.  Victoria din Hunanul de Vest a fost un impuls semnificativ pentru moralul Chinei și a slăbit controlul japonez. După ce SUA lansează bombe atomice asupra Hiroshimei și Nagasaki, Japonia își anunță capitularea în urma bombardamentelor atomice. Capitularea Japoniei a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și al celui de-al Doilea Război Sino-Japonez.

China a devenit recunoscută la finalul celui de-al Doilea Război Mondial drept unul dintre Cei Patru Jandarmi. A fost una dintre cele patru mari puteri aliate câștigătoare.

China postbelică

Războiul Civil Chinez a fost reluat în 1946, fiind încheiat cu relocarea guvernului Republicii Chineze în Taiwanul de azi. În 1949, comuniștii au proclamat crearea Republicii Populare Chineze în China continentală, fiind de atunci într-o perioadă de conflict înghețat, întreruptă de Cele Trei Crize din Strâmtoarea Taiwan. În 1950, China a intervenit în Războiul din Coreea, de partea regimului nord-coreean condus de Kim Il Sung. Chinezii au obținut o victorie strategică împotriva americanilor și trupelor ONU în Bătălia de la Lacul Changjin, dar cu pierderi grele.

În 1951, în urma unor confruntări, cel de-al 14-lea Dalai Lama a ratificat acordul privind anexarea Tibetului de către China. În 1958, Mao Zedong și Partidul Comunist Chinez au condus campania de industrializare și colectivizare agricolă, cunoscută ca „Marele Salt Înainte”. Au rezultat 50 milioane de morți din cauza foametei. În 1961, s-a produs Ruptura Sino-Sovietică. China a avut confruntări la granițe cu India, URSS și Vietnam. Din 1964, China a devenit putere nucleară, iar un an mai târziu a sprijinit Vietnamul de Nord împotriva intervenției americane.

Din 1966, Mao Zedong a lansat Revoluția Culturală pentru prezervarea socialismului. Au fost persecutați milioane de chinezi, fiind uciși în jur de 2 milioane.  În 1972, odată cu vizita președintelui american Richard Nixon, relațiile dintre SUA și China s-au îmbunătățit, culminând cu Acordurile de Pace de la Paris. Comunismul din China s-a relaxat după moartea lui Mao Zedong în 1976, intrând pe piața globală sub Deng Xiaoping.  În 1999, China a recăpătat Hong Kong de la britanici, după 100 ani, și Macao de la portughezi, după 442 ani. Până în 2027, Xi Jinping, care a impus un model de conducere mai autoritar,  a ordonat armatei republicii populare să se pregătească pentru „reunificarea Taiwanului cu China”. Majoritatea țărilor nu recunosc Taiwanul ca țară independentă. Chiar și SUA au dus în mod ambiguu politica „O Singură China”. Însă, Washington DC întreține în continuare bune relații cu Taipei.

Sursa Foto/Video:

  • Profimedia
  • CGTN

Autorul recomandă: Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială”

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic
08:23
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic
ANALIZĂ Le Monde: Neoliberalismul a favorizat ascensiunea valorilor reacționare /Intervenționismul lui Trump semnalează tendințe AUTORITARISTE
07:30
Le Monde: Neoliberalismul a favorizat ascensiunea valorilor reacționare /Intervenționismul lui Trump semnalează tendințe AUTORITARISTE
EXCLUSIV „Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă? Gândul a vorbit cu 4 piloți, inclusiv un FOST ȘEF DE STAT MAJOR: E nevoie de anchetă oficială/Imposibil un atac țintit/Bruiaj specific zonelor de conflict/Posibil atac doar de la sol
07:00
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă? Gândul a vorbit cu 4 piloți, inclusiv un FOST ȘEF DE STAT MAJOR: E nevoie de anchetă oficială/Imposibil un atac țintit/Bruiaj specific zonelor de conflict/Posibil atac doar de la sol
ULTIMA ORĂ Atac LETAL al Armatei SUA asupra unei ambarcațiuni operate de un cartel de droguri. Trump: „Am distrus pur și simplu un vas care transporta droguri”
00:52
Atac LETAL al Armatei SUA asupra unei ambarcațiuni operate de un cartel de droguri. Trump: „Am distrus pur și simplu un vas care transporta droguri”
EXTERNE Maduro îl acuză pe Trump că vrea să-l răstoarne de la conducere. Distrugătoare americane au fost observate lângă coasta Venezuelei
22:32
Maduro îl acuză pe Trump că vrea să-l răstoarne de la conducere. Distrugătoare americane au fost observate lângă coasta Venezuelei
EXTERNE Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei
21:15
Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei
Mediafax
Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing
Digi24
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Cancan.ro
Andrușca a făcut-o praf pe Ella Vișan, după ce s-a aflat că a fost cu Andrei în baie: 'Știi bancul cu bufnița?' Ispita nu s-a putut abține și a făcut-o de râs în ultimul hal
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
Cancan.ro
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Preț carburanți miercuri, 3 septembrie 2025: Carburanții au înregistrat o nouă scumpire. Cât costă un litru de benzină
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane, de ce…?
Evz.ro
Caz revoltător la Brașov. Polițist beat, omoară cu mașina un tânăr, iar procurorul „uită” să-l mai țină în arest
A1
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Curtea Bisericii Negre din Brașov va fi restaurată cu fonduri europene
ACTUALITATE Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat
08:33
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat
EXCLUSIV De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat
08:30
De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat
ACTUALITATE George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
08:30
George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?
08:15
Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?
POLITICĂ Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici
08:04
Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici
ACTUALITATE Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €
08:02
Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €