Reacția dură a Finlandei după ce s-a aflat că Rusia cere ieșirea acesteia din NATO ca precondiție pentru un acord de pace în Ucraina

Finlanda a respins categoric pretențiile Rusiei privind retragerea sa din NATO ca precondiție pentru un acord de pace în Ucraina. Reacția fermă a oficialilor de la Helsinki vine după ce publicația germană Bild a publicat o listă de revendicări ale Moscovei, discutată în marja negocierilor mediate de Statele Unite la Abu Dhabi, prin care Kremlinul ar solicita nu doar ieșirea Finlandei din Alianță, dar și închiderea bazelor NATO din țările baltice și concesii teritoriale majore din partea Kievului.

Ministrul Apărării finlandez, Antti Häkkänen, a precizat că astfel de chestiuni nu fac în niciun caz obiectul negocierilor de pace și a acuzat Rusia că nu negociază cu bună-credință, scrie presa finlandeză. Prin urmare, Häkkänen a avertizat că Rusia încearcă să determine statele europene să își impună singure restricții militare și a cerut Occidentului să își dubleze sprijinul pentru Ucraina, deoarece orice semn de slăbiciune va încuraja Moscova să își testeze și mai mult limitele.

„Asemenea chestiuni nu sunt în niciun caz subiect de negociere. Rusia știe asta. Este absolut scandalos să sugerezi așa ceva”, a spus Häkkänen.

Ministrul de Externe al Finlandei, Elina Valtonen, a declarat, de asemenea, că nu este surprinzător faptul că Rusia are opinii cu privire la aderarea Finlandei la NATO, dar a subliniat că decizia apartenenței Finlandei la NATO aparține doar guvernului de la Helsinki și aliaților acesteia.

„Este clar ca lumina zilei că este o chestiune a Finlandei și a alianței să decidă cu privire la aderarea la NATO. Așa vom acționa și noi”, a spus Elina Valtonen.

Premierul Petteri Orpo a precizat că nu are cunoștință despre existența oficială a unei astfel de propuneri din partea Moscovei.

Potrivit informațiilor obținute de ziarul german Bild, cererile atribuite Kremlinului vizează o nouă ordine de securitate pe continentul european și includ mai multe puncte. Primul dintre acestea prevede ieșirea completă a Finlandei din NATO și închiderea tuturor bazelor Alianței din statele baltice.

În ceea ce privește Ucraina, Rusia vrea să păstreze toate teritoriile deja ocupate, dar și regiuni extinse din Donbas, inclusiv a teritoriilor aflate sub controlul Kievului. De asemenea, planul impune și statutul de neutralitate pentru Ucraina, renunțarea definitivă la aderarea la NATO și demilitarizarea porturilor Odesa și Nikolaev.

O altă cerere controversată prevede transformarea Republicii Moldova într-un stat federal.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat informațiile publicate de presa germană și a declarat că Rusia nu a cerut niciodată retragerea Finlandei din NATO. Mai mult, acest subiect nu ar fi fost niciodată discutat.

Finlanda a depus cererea de aderare la NATO în mai 2022, după ce a abandonat statutul de neutralitate.