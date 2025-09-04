Prima pagină » Actualitate » Magistrații nu au răspuns invitației ministrului Justiției la discuții. Subiectul PENSIILOR speciale nu a fost abordat

Bianca Dogaru
04 sept. 2025, 12:12, Actualitate
Magistrații nu au răspuns invitației ministrului Justiției la discuții. Subiectul PENSIILOR speciale nu a fost abordat

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat joi, după o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai sistemului judiciar, că a fost convenită formarea unui grup de lucru interinstituţional care să identifice și să implementeze soluții pentru problemele din justiție. Acesta a subliniat că la reuniune nu s-a discutat despre pensiile de serviciu ale magistraților, iar dialogul rămâne deschis și pentru reprezentanții acestora, care au lipsit de la discuții.

„La întâlnirea de astăzi au fost prezenţi reprezentanţi ai executorilor judecătoreşti, ai notarilor şi ai avocaţilor, în efortul comun de a găsi împreună soluţii, plecând de la obiectivele programului de guvernare. Cu cei prezenţi am avut un dialog constructiv, am convenit să creăm un grup de lucru interinstituţional care să abordeze de o manieră pluridisciplinară, integrată, prin dialog, toate soluţiile care trebuie să fie implementate în justiţie”, a declarat ministrul Justiţiei

La întâlnire au participat reprezentanți ai executorilor judecătorești, notarilor și avocaților. Discuțiile s-au concentrat pe teme precum digitalizarea instanțelor, actualizarea taxelor judiciare de timbru și utilizarea lor pentru investiții în infrastructură, măsuri pentru reducerea duratei proceselor și degrevarea activității instanțelor, dar și identificarea unor sancțiuni pentru plângerile contravenționale neîntemeiate.

Ministrul a precizat că absenţa reprezentanţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Consiliului Superior al Magistraturii s-a datorat formelor de protest faţă de proiectul privind pensiile de serviciu.

„Cei care au lipsit astăzi au justificat prin existenţa unor forme de protest faţă de proiectul de pensii de serviciu, care însă, repet, nu a făcut obiectul discuţiilor de astăzi. Cu siguranţă ne dorim ca în viitor, la astfel de discuţii despre aspecte care interesează activitatea, inclusiv din instanţe şi parchete, să participe şi reprezentanţii magistraţilor. Repet, din punctul de vedere al ministerului, aşteptăm întotdeauna cu mare disponibilitate”, a mai spus Radu Marinescu.

Potrivit Ministerului Justiției, obiectivul principal asumat în programul de guvernare 2025-2028, la secțiunea Justiție, este reducerea duratei de soluționare a cauzelor și eficientizarea executării hotărârilor judecătorești, măsură corelată cu digitalizarea instanţelor, extinderea dosarului electronic, promovarea soluţiilor alternative şi instituirea cadrului legal pentru judecata la distanţă.

„În acest proces de analiză va fi luat în considerare şi faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite iniţiative legislative care au ca obiect amendarea legislaţiei relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor şi asupra eficientizării activităţii instanţelor de judecată”, menţionează comunicatul.

