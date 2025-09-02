Robert Negoiță anunță REORGANIZAREA Primăriei Sectorului 3: „Mai puțini funcționari, mai mulți muncitori”

Primăria Sectorului 3 începe un proces de reorganizare, edilul Robert Negoiță anunță că aparatul administrativ este „supradimensionat”

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis marţi, instituția are în prezent aproximativ 750 de angajați, dintre care peste 350 sunt contractuali – muncitori care se ocupă zilnic de lucrări esențiale în sector, de la drumuri la marcaje rutiere, la reparații în școli și alte intervenții.

„Nu ar trebui să tăiem din aceste posturi contractuale. Dacă s-ar întâmpla aşa ceva, toate aceste lucrări ne-ar costa mai mult decât dublu, pentru că ar trebui să angajăm firme private”, a declarat Robert Negoiţă.

Negoiță a precizat că reorganizarea vizează în special aparatul funcționarilor publici, care este deja mai mic decât numărul muncitorilor.

„Trebuie să eliberăm o parte din posturile de funcţionari şi să facem loc pentru oameni care produc, adică pentru angajaţi contractuali”, a adăugat Robert Negoiţă.

Obiectivul Primăriei Sectorului 3 este ca, până la finalul acestui an, numărul funcţionarilor publici să scadă sub pragul de 300, consolidând astfel echipele operative şi crescând eficienţa cheltuirii banului public.

