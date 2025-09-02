Andrei Gușă: „Oana Țoiu aruncă în DERIZORIU ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!”

Deputatul AUR Andrei Gușă o acuză pe ministrul de Externe Oana Țoiu că a adus „în derizoriu” prestigiul diplomatic al României prin decizia de a-i interzice accesul în România și în spațiul Schengen primarului Chișinăului, Ion Ceban. Gușă a cerut explicații publice și demisia ministrului.

„Evident, Italia face parte din spațiul Schengen. Astfel, acceptul Italiei de a-l acomoda pe Ion Ceban în ciuda interzicerii anunțate de ministrul Țoiu aplică o palmă morală credibilității Coaliției Toxice de Guvernare în general, respectiv prestigiului politico-diplomatic al României în particular.”

Acesta a acuzat lipsa de transparență, menționând că Ministerul Afacerilor Externe nu a prezentat nicio dovadă privind presupusele „legături complicate” ale primarului Chișinăului cu Federația Rusă.

„A fost acțiunea abuzivă și nejustificată a Oanei Țoiu săvârșită cu intenția de a interfera în rezultatul acestor alegeri? Au fost răspunsul unei rugăminți adresate de către Maia Sandu? Sau este vorba despre o superficialitate și/sau incompetență nemaipomenite la acest nivel? Interferență românească în politica Republicii Moldova, trafic de influență, sau incompetență pură? Oricare dintre ele ar fi, românii așteaptă explicații publice însoțite de demisie!”

