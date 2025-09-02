Prima pagină » Actualitate » Andrei Gușă: „Oana Țoiu aruncă în DERIZORIU ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!”

Andrei Gușă: „Oana Țoiu aruncă în DERIZORIU ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!”

Bianca Dogaru
02 sept. 2025, 16:47, Actualitate
Andrei Gușă: „Oana Țoiu aruncă în DERIZORIU ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!”

Deputatul AUR Andrei Gușă o acuză pe ministrul de Externe Oana Țoiu că a adus „în derizoriu” prestigiul diplomatic al României prin decizia de a-i interzice accesul în România și în spațiul Schengen primarului Chișinăului, Ion Ceban. Gușă a cerut explicații publice și demisia ministrului.

„Evident, Italia face parte din spațiul Schengen. Astfel, acceptul Italiei de a-l acomoda pe Ion Ceban în ciuda interzicerii anunțate de ministrul Țoiu aplică o palmă morală credibilității Coaliției Toxice de Guvernare în general, respectiv prestigiului politico-diplomatic al României în particular.”

Acesta a acuzat lipsa de transparență, menționând că Ministerul Afacerilor Externe nu a prezentat nicio dovadă privind presupusele „legături complicate” ale primarului Chișinăului cu Federația Rusă.

„A fost acțiunea abuzivă și nejustificată a Oanei Țoiu săvârșită cu intenția de a interfera în rezultatul acestor alegeri? Au fost răspunsul unei rugăminți adresate de către Maia Sandu? Sau este vorba despre o superficialitate și/sau incompetență nemaipomenite la acest nivel? Interferență românească în politica Republicii Moldova, trafic de influență, sau incompetență pură? Oricare dintre ele ar fi, românii așteaptă explicații publice însoțite de demisie!”

 

Vezi întreaga declarație AICI.

Sursa foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

VIDEO Incendiu în zona ansambului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea
18:22
Incendiu în zona ansambului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea
EMISIUNI Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
17:49
Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
VIDEO Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu”
17:43
Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu”
VIDEO Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”
17:27
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”
GUVERN Ilie Bolojan caută angajații pierduți. Prefecturile, puse să refacă numărătoarea din primării și consilii județene
16:57
Ilie Bolojan caută angajații pierduți. Prefecturile, puse să refacă numărătoarea din primării și consilii județene
POLITICĂ Ministrul Bogdan Ivan pregătește SCĂDEREA prețului la energie cu 25%: „Avem trei oferte sub prețul plafonat”
16:42
Ministrul Bogdan Ivan pregătește SCĂDEREA prețului la energie cu 25%: „Avem trei oferte sub prețul plafonat”
Mediafax
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Evz.ro
Avertizare Meteo. Val de căldură la început de septembrie. Cod galben în sud, furtuni la munte și în vest
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului