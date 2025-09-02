Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Încercăm să AMÂNĂM cu cel puțin 5 ani închiderea capacității de producție pe cărbune”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți într-o conferință de presă că România negociază amânarea termenului asumat la nivel european privind renunțarea la producția de energie pe bază de cărbune. Oficialul a precizat că obiectivul principal este menținerea în funcție a capacităților de la Complexul Energetic Oltenia și din Valea Jiului, cel puțin pentru următorii cinci ani.

„România și-a luat un angajament să elimine producția pe cărbune de la complexul energetic Oltenia. Avem negocieri intense să renegociem aceste termen și să amânăm cu cel puțin 5 ani închiderea capacității de producție pe cărbune. Prioritatea este de nu închide la 31 decembrie capacitatea producției pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și din Valea Jiului”, a declarat Ivan.

