Prima pagină » Actualitate » Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Încercăm să AMÂNĂM cu cel puțin 5 ani închiderea capacității de producție pe cărbune”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Încercăm să AMÂNĂM cu cel puțin 5 ani închiderea capacității de producție pe cărbune”

Bianca Dogaru
02 sept. 2025, 12:56, Actualitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Încercăm să AMÂNĂM cu cel puțin 5 ani închiderea capacității de producție pe cărbune”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți într-o conferință de presă că România negociază amânarea termenului asumat la nivel european privind renunțarea la producția de energie pe bază de cărbune. Oficialul a precizat că obiectivul principal este menținerea în funcție a capacităților de la Complexul Energetic Oltenia și din Valea Jiului, cel puțin pentru următorii cinci ani.

„România și-a luat un angajament să elimine producția pe cărbune de la complexul energetic Oltenia. Avem negocieri intense să renegociem aceste termen și să amânăm cu cel puțin 5 ani închiderea capacității de producție pe cărbune. Prioritatea este de nu închide la 31 decembrie capacitatea producției pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și din Valea Jiului”, a declarat Ivan.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Evz.ro
ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamnei
A1
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Ea este regina frumuseții care la 21 de ani a fost arestată după ce și-ar fi ascuns copilul nou-născut mort într-un sac de gunoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Legăturile ascunse dintre stomac și creier ne-ar putea influența starea de spirit