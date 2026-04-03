Magiunul poate dispărea din Marea Britanie. Cu ce va fi înlocuită marmelada în Regat din cauza Brexit

Clasica marmeladă cu portocale pentru micul dejun britanic ar putea primi o schimbare de nume dacă se încheie un nou acord alimentar guvernamental al Regatului Unit cu Uniunea Europeană. Magiunul de citrice este în acest moment în mare pericol în Anglia, din cauza acordurilor comerciale ulterioare Brexit.

Nu este nevoie să intrați în panică, gemul nu dispare, gemul se trasformă. Majoritatea oamenilor probabil nici măcar nu vor observa schimbarea de pe etichetă, confirmă Metro.

Dacă acordul post-Brexit al guvernului va fi încheiat, Marea Britanie se va alinia la mai multe reglementări alimentare europene actualizate, ceea ce înseamnă că unele produse ar putea arăta puțin diferit pe rafturile supermarketurilor în viitor – inclusiv marmelada.

Gem sau marmeladă, aceasta-i întrebarea

Acest lucru se datorează modificărilor regulilor de etichetare de la Bruxelles, unde definiția legală a marmeladei a fost relaxată. Timp de decenii, doar conservele fabricate din fructe citrice puteau fi etichetate și vândute ca marmeladă, în timp ce alte produse tartinabile din fructe trebuiau vândute ca gemuri.

Cu toate acestea, după ce Marea Britanie a părăsit UE, regulile au fost actualizate pentru a permite comercializarea produselor tartinabile non-citrice ca marmeladă pentru prima dată. Și vă puteți imagina, faptul că toate conservele de fructe diferite sunt etichetate ca marmeladă ar putea deveni puțin confuz în magazine, așa că au fost nevoiți să găsească o modalitate de a combate acest lucru.

Marmeladă de citrice?

Dacă acordul va fi încheiat, regulamentul UE privind denumirea marmeladei s-ar aplica Regatului Unit, așadar etichetarea marmeladei ar trebui schimbată.

Irlanda de Nord se pregătește deja să introducă schimbarea denumirii pentru citrice în vara anului 2026,deoarece se aliniază la legislația alimentară a UE în temeiul acordului-cadru Windsor din 2023.

În prezent, Irlanda de Nord nu are planuri de a distinge alte tipuri de marmeladă în supermarketuri, altele decât cele pe bază de citrice.

De semenea, Regatul Unit dorește să facă schimbarea denumirii, ca parte a unui acord care ar prevedea introducerea aici a 76 de legi UE actualizate. Aceste reglementări actualizate ar acoperi, de asemenea, agricultura, igiena alimentară și hrana organică pentru animale de companie.

Dacă totul merge conform planului, Partidul Laburist speră că acordul va intra în vigoare la mijlocul anului 2027, dar nu a fost încă dezvăluit un calendar pentru modificările reglementărilor privind marmelada.

Așadar, crema clasică de tartinabil ar deveni „marmeladă de citrice".

