Fostul mare fundaș al Stelei, în vârstă de 66 de ani, a ajuns pe mâna medicilor de la Spitalul Militar, după ce i s-a făcut rău în cursul acestei după-amiezi, pe stadionul din Ghencea.

Adrian Bumbescu se afla pe stadionul Steaua când a început să se simtă rău și a acuzat amețeli puternice. Acesta a mers inițial la cabinetul medical din cadrul complexului sportiv, unde medicii au constatat că fostul fotbalist avea tensiunea foarte mică.

Din cauza stării sale precare, o ambulanță l-a preluat imediat pe „Colonel” și l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Militar.

Medicii au exclus diagnosticul de accident vascular cerebral

Cadrele medicale au luat în calcul și ipoteza unui accident cerebral minor, dar analizele de la spital au arătat că starea de rău a apărut pe fondul unei viroze. Acesta se află încă la spital, iar dacă va solicita, va fi internat până joi dimineață.

„Este în UPU, Unitatea de Primiri- Urgențe. Analizele sunt rezonabile, neurologic nu pare accident vascular cerebral. Este încă în investigații, dar neurologic nu se sugerează AVC. Se vor lua măsuri, nici nu știm dacă e de internat. Am văzut și probele cardiace, care sunt rezonabile,” au transmis pentru GSP.ro reprezentanți ai Spitalului Militar

