Fostul mare fundaș al Stelei, în vârstă de 66 de ani, a ajuns pe mâna medicilor de la Spitalul Militar, după ce i s-a făcut rău în cursul acestei după-amiezi, pe stadionul din Ghencea.
Adrian Bumbescu se afla pe stadionul Steaua când a început să se simtă rău și a acuzat amețeli puternice. Acesta a mers inițial la cabinetul medical din cadrul complexului sportiv, unde medicii au constatat că fostul fotbalist avea tensiunea foarte mică.
Din cauza stării sale precare, o ambulanță l-a preluat imediat pe „Colonel” și l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Militar.
Cadrele medicale au luat în calcul și ipoteza unui accident cerebral minor, dar analizele de la spital au arătat că starea de rău a apărut pe fondul unei viroze. Acesta se află încă la spital, iar dacă va solicita, va fi internat până joi dimineață.
„Este în UPU, Unitatea de Primiri- Urgențe. Analizele sunt rezonabile, neurologic nu pare accident vascular cerebral. Este încă în investigații, dar neurologic nu se sugerează AVC. Se vor lua măsuri, nici nu știm dacă e de internat. Am văzut și probele cardiace, care sunt rezonabile,” au transmis pentru GSP.ro reprezentanți ai Spitalului Militar
