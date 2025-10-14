MAI introduce proiectul „Siguranță în trafic”. Ce prevede acesta

Ministerul Afacerilor Interne vine cu un nou proiect pentru a te face să te simți mai sigur în trafic și pentru a simplifica anumite proceduri pentru șoferi. Proiectul, denumit „Siguranța în trafic”, este „născut din nevoia de a răspunde concret și modern provocărilor din domeniul rutier”, a declarat Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

România, fruntașă la decese în trafic

Numai în 2024, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a fost de 1.478, iar de persoane rănite grav de 3.245, potrivit datelor MAI. Anul acesta au fost înregistrate 940 decese și 2.352 de persoane au fost rănite grav. Aceste numere îngrijorătoare au dus la crearea acestui proiect, care țintește să reducă frecvența accidentelor rutiere.

„Plecând de la faptul că indisciplina este un factor esențial al gradului de risc rutier, MAI și-a îndreptat atenția în ultimii ani spre adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a comportamentului participanților la trafic, atât prin instrumente coercitive, cât și prin proiecte de educație rutieră. Astfel, vă propunem un pachet de măsuri care aduce împreună tehnologia, legislația actualizată și colaborarea instituțională. Totul, cu un scop clar – drumuri mai sigure și servicii publice mai simple pentru cetățeni”, spune Bogdan Despescu.

Ce prevede proiectul „Siguranță în trafic”

Prin noul proiect, MAI vrea să responsabilizeze cetățenii participanți la trafic și să digitalizeze anumite servicii, pentru a scăpa de birocrație.

Printre noutățile aduse de acest proiect regăsim faptul că polițistii vor acționa mai mult timp pe teren în sprijinul participanților la trafic. Vor fi reguli mai clare, cu o legislație actualizată, unde se introduce conceptul de „viteză medie”. Se introduce totodată un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor, atenție, doar atunci când proprietarul este și conducătorul mașinii.

„Proprietarul va primi direct procesul verbal, iar în cazul în care acesta confirmă prin sisteme digitale că el a condus autovehiculul, procesul verbal se consideră comunicat, fără a mai derula alte proceduri. În cazul în care proprietarul nu este cel care a condus autovehiculul, are posibilitatea, tot în sistem digital, să indice conducătorul auto, fără alte formalități”, spune Despescu.

Se va simplifica și procedura de tragere a răspunderii în cazul opririi sau parcare regulamentară – sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului atunci când șoferul nu este la mașină, prin lipirea unui autocolant pe parbriz.

Un alt palier al proiectului “Siguranța în trafic” este reprezentat de digitalizare și de accesul facil al cetățeanului la serviciile în materie de înmatriculare și permis de conducere.

