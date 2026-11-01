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Meteorologii Meteoalarm anunță că un ciclon din Mediterană se deplasează spre România: Vreme extremă cu ploi torențiale, săptămâna viitoare

Meteorologii Meteoalarm anunță că un ciclon din Mediterană se deplasează spre România: Vreme extremă cu ploi torențiale, săptămâna viitoare
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Meteorologii Meteoalarm au anunţat că un ciclon activ din zona centrală a Mării Mediterane se deplasează spre România, precum şi spre alte regiuni din sud-estul Europei. Vremea extremă aduce ploi torenţiale la începutul săptămânii viitoare. Precipitaţiile vor lovi, în special, sudul Italiei, Grecia, Bulgaria și România. Ploile torenţiale pot duce la acumulări rapide de apă, viituri și inundații locale, potrivit Antena 3 CNN.

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Un ciclon activ, care se deplasează lent dinspre zona centrală a Mării Mediterane către Peninsula Balcanică, va provoca precipitații importante la începutul săptămânii viitoare. Aceste fenomene vor afecta în special sudul Italiei, Grecia, Bulgaria și România, dar și alte regiuni din sud-estul Europei.

Cele mai abundente ploi sunt așteptate în sud-estul Italiei, în Grecia și în jumătatea estică a Bulgariei, unde cantitățile de apă vor ajunge local la 60-80 l/mp, dar vor putea depăși 100 l/mp, mai anunţă Meteoalarm.

Precipitațiile vor fi frecvente și persistente, existând riscul acumulării rapide de apă, al producerii viiturilor și al inundațiilor locale.

Prin urmare, pe fondul situației meteorologice periculoase, meteorologii au emis avertizări de cod roșu și portocaliu pentru ploi abundente și risc de viituri în Italia și Grecia, în timp ce în Bulgaria este în vigoare cod portocaliu de precipitații.

ANM a emis un Cod portocaliu şi Coduri galbene de ploi torenţiale în România

ANM a emis, duminică, o serie de avertizări de vreme rea în ţara noastră. Potrivit avertizărilor, va ploua torenţial în mai multe zone din România, iar la altitudini înalte va ninge. Şi vântul va bate puternic. De duminică, la ora 10.00, până luni la ora 10.00, sunt în vigoare un Cod portocaliu şi Cod galben de ploi.

Cod galben de ploi torenţiale

Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10
Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în județele Dolj, Olt, zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului Hunedoara

Cod portocaliu de ploi torenţiale

Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: precipitații importante cantitativ
Vor fi precipitații importante cantitativ în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei și se vor acumula 50…70 l/mp. Va ploua, iar la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 20…40 cm.

Cod galben de ploi torenţiale luni-marţi

Interval de valabilitate: 02 noiembrie, ora 10 – 03 noiembrie, ora 10
Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în județele Călărași, Ialomița și Constanța

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