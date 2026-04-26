Maia Sandu, întâlnire politică cu Zelenski la Kiev și comemorare la Cernobîl

Acum 40 de ani, pe 26 aprilie 1986, o explozie la centrala nucleară din Ucraina a trimis radiații în toată Europa și a forțat evacuarea unor orașe întregi, strămutând zeci de mii de oameni. A fost cel mai grav dezastru nuclear civil din istorie.
Neglijența gravă, combinată cu încercările autorităților sovietice de a ascunde adevărul despre accidentul teribil de la Cernobîl au cutremurat Europa în 1986.
Răspândirea radiațiilor s-a extins pe tot continentul pe parcursul a zece zile, depășind cu mult granițele regiunii imediate. Nivelul radiațiilor din reactorul distrus a fost de 20.000 de roentgeni.
Pentru comparație, o doză letală este de doar 500 de roentgeni pe o perioadă de cinci ore.
Peste 145 000 de kilometri pătrați de teren au fost contaminați cu izotopi radioactivi, iar 8,5 milioane de persoane au fost expuse la radiații. În Ucraina, aproximativ 2,4 milioane de persoane au fost afectate.
Datele privind contaminarea au fost clasificate de regimul sovietic până în 1989.
