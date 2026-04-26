Maia Sandu, întâlnire politică cu Zelenski la Kiev și comemorare la Cernobîl

Maia Sandu va face o vizită politică la Kiev, apoi va merge a Cernobîl Acum 40 de ani, pe 26 aprilie 1986, o explozie la centrala nucleară din Ucraina a trimis radiații în toată Europa și a forțat evacuarea unor orașe întregi, strămutând zeci de mii de oameni. A fost cel mai grav dezastru nuclear civil din istorie. Politică și comemorare În această dimineață, când comemorăm 40 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl, merg la Kyiv pentru discuții cu Președintele Volodymyr Zelensky. Și la Cernobîl, pentru a aduce un omagiu celor care și-au dat sănătatea sau chiar viața pentru a proteja Europa de o tragedie și mai mare, postează Maia Sandu.

Accidentul nuclear de la Cernobîl ne-a arătat că dezastrele nu cunosc frontiere — dar a relevat și puterea solidarității internaționale. Arcul ridicat deasupra reactorului contaminat este o dovadă că țările pot face lucruri extraordinare atunci când acționează împreună.

Avem nevoie de aceeași unitate și hotărâre astăzi — pentru a proteja pacea în Europa. Locul Republicii Moldova este alături de cei care aleg să construiască, nu să distrugă, subliniază președintele Moldovei.

1986, anul dezastrului nuclear în Europa

Neglijența gravă, combinată cu încercările autorităților sovietice de a ascunde adevărul despre accidentul teribil de la Cernobîl au cutremurat Europa în 1986.

Răspândirea radiațiilor s-a extins pe tot continentul pe parcursul a zece zile, depășind cu mult granițele regiunii imediate. Nivelul radiațiilor din reactorul distrus a fost de 20.000 de roentgeni.

Pentru comparație, o doză letală este de doar 500 de roentgeni pe o perioadă de cinci ore.

Peste 145 000 de kilometri pătrați de teren au fost contaminați cu izotopi radioactivi, iar 8,5 milioane de persoane au fost expuse la radiații. În Ucraina, aproximativ 2,4 milioane de persoane au fost afectate.

Datele privind contaminarea au fost clasificate de regimul sovietic până în 1989.

