Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul eactorului 4 de la Cernobîl

INEDIT Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
15:54
Nu este o rocă. Este Corium – un „cocktail” creat de om. În momentul exploziei din 1986, miezul reactorului s-a topit la 2.600 de grade Celsius. Uraniul topit s-a amestecat cu betonul, nisipul și oțelul clădirii, formând o lavă radioactivă care a curs prin podele, scurgându-se în subsol, unde s-a întărit.
Era imposibil să te apropii. Mai mult, radiația era atât de intensă încât distrugea pelicula foto instantaneu. Fotografiile pe care le vedem azi au fost făcute cu eforturi supraomenești. Cercetătorii au împins camere pe roți de la distanță sau au fotografiat reflexia „monstrului” într-o oglindă, stând ascunși după colțul coridorului.
