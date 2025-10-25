Prima pagină » Actualitate » Maia Sandu vine la SFINȚIREA Catedralei Mântuirii Neamului. Se va întâlni și cu Nicușor Dan

Maia Sandu vine la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului / Sursa FOTO: Profimedia

Printre invitații de seamă care vor lua parte, duminică, 26 octombrie, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, din București, se numără și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Potrivit oficialilor de la Chișinău, în programul Maiei Sandu este prevăzută și o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.

Catedrala Mântuirii Neamului, caracteristici

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Cei doi vor fi însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

La încheierea slujbei de Sfințire a picturii Catedralei se va citi Actul de sfințire.

Catedrala Mântuirii Neamului semnifică biserica ridicată în semn de recunoștință pentru eliberarea (mântuirea) neamului românesc de sub stăpânirea străină și dobândirea independenței statale.

Numele de Catedrala Mântuirii Neamului a fost sugerat după ce românii au trecut prin experiența Războiului pentru independență (1877), iar apoi, după experiența Primului Război Mondial și după Unirea cea mare, din 1918, acest nume fiind, de fapt, o manifestare de recunoștință sau de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru izbăvirea neamului românesc de asuprire și înstrăinare.

Catedrala Mântuirii Neamului este o promisiune adusă românilor de către Biserica Ortodoxă și de Stat, de mai bine de 140 de ani, fiind un simbol al identității naționale. Realizarea acestui proiect reprezintă expresia fizică a Independenței de stat și a Unirii, de aceea Catedrala Mântuirii Neamului este numită și Catedrala Națională a României.

Clădirea Catedralei este edificiul principal, central, al ansamblului arhitectural situat pe „Dealul Arsenalului”. Construcția se desfășoară pe o lungime de 126 metri, o lățime de 67,70 metri și o înălțime de la cota zero de 127 de metri.

„Lungimea catedralei, egală cu înălțimea turlei Pantocrator”

„Întreaga construcție este îndreptată spre cer prin opt turle aurite. Turla cea mai mare, Pantocrator, reprezintă pe Iisus Hristos, Capul Bisericii Ortodoxe, având alături patru turle mici, simbolizând cei patru Evangheliști: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Spre vest, turla clopotniță reprezintă pe Maica Domnului, iar turlele alăturate reprezintă pe Sfinții Apostoli Andrei și Filip, care au început creștinarea poporului român (geto-daco-roman).

Lungimea catedralei (120 m) este egală cu înălțimea turlei Pantocrator, deoarece Hristos cel Răstignit și îngropat este Același cu Hristos cel înviat și înălțat la cer.

Această semnificație a compoziției arhitecturale poate fi considerată ca o chemare la elevație spirituală, ca prin Iisus Hristos noi să devenim părtași ai vieții și bucuriei veșnice ale Preasfintei Treimi”, spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

