Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Jandarmeria Capitalei a stabilit o serie de REGULI pentru miile de pelerini așteptați la București

Jandarmeria Capitalei a anunțat măsurile de ordine publică instituite sâmbătă, 25 octombrie, respectiv duminică, 26, cu ocazia evenimentelor prilejuite de sfințirea picturii Catedralei Naționale. Mai este doar o zi până la momentul istoric al sfințirii impunătoarei catedrale. Evenimentul este încununarea manifestărilor dedicate Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și va aduna mii de credincioși veniți din întreaga țară.

În acest context, Jandarmeria Capitalei transmite că, începând de sâmbătă, va institui dispozitive de ordine şi siguranţă publică și culoare speciale de acces atât în exterior, cât și în curtea interioară a Catedralei.

Măsurile sunt luate în scopul creării unor condiţii optime de desfăşurare a evenimentului, astfel încât să fie evitate aglomerările de persoane sau orice alte incidente.

Pe unde se face accesul

Duminică, în ziua evenimentului, începând cu ora 6.00, peste 800 de jandarmi vor fi prezenți în dispozitivul de ordine publică, dispuși în punctele-cheie pentru a îndruma toți oamenii care vor participa la eveniment.

Accesul participanților se face începând cu ora 7.00, prin cele trei puncte: intrarea pe la Paraclisul Bisericii „Sfântul Ioan Gură de Aur”, precum și pe la celelalte două intrări din strada Izvor.

Conform regulilor stabilite de organizator, în timpul slujbei, în interiorul Catedralei accesul va fi permis doar pentru invitații oficiali, iar în piațeta Catedralei vor putea avea acces doar grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară.

Celelalte persoane prezente, atât din București, cât și din alte localități, vor putea staționa în exteriorul gardului Catedralei, respectiv în Piața Arsenalului sau pe partea carosabilă dinspre strada Izvor sau Calea 13 Septembrie. Accesul acestora în interiorul Catedralei se va face doar după ora 20:00, îndrumați de jandarmi, către punctul de acces central din strada Izvor, rândul de așteptare formându-se pe Calea 13 Septembrie, pe trotuar, paralel cu gardul Palatului Parlamentului.

Persoanele care își doresc să intre pentru închinare în Sfântul Altar al Catedralei o pot face și în fiecare zi din perioada 27-31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții. În fiecare dintre aceste zile, peste 100 de jandarmi vor fi prezenți în dispozitivele de ordine publică, inclusiv noaptea, pentru a asigura măsurile de ordine publică și pentru a îndruma oamenii.

Recomandările Jandarmeriei Capitalei

Pentru buna desfăşurare a acestui eveniment Jandarmeria Capitalei face următoarele recomandări:

cei prezenţi să manifeste răbdare şi să adopte un comportament civilizat;

să respecte indicaţiile jandarmilor și regulile impuse de organizator;

să fie atenți la bunurile personale, pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni de furt din buzunare;

părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii;

în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, să solicite ajutorul jandarmilor aflaţi în apropiere sau să apeleze numărul de urgență 112.

De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, se recomandă participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

Catedrala Mântuirii Neamului, în cifre și date istorice

Catedrala Mântuirii Neamului este amplasată pe Dealul Arsenalului, în București. Catapeteasma sfântului lăcaș, realizată în întregime în tehnica mozaic, este unică în toată lumea ortodoxă prin dimensiunile ei impresionante – 23 de metri lățime și 18 metri înălțime.

Pe absida altarului este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din România: 16 metri de la bază până la vârful aureolei.

Crucea mare, de 7 metri înălțime și 7 tone, a fost montată pe Turla Mare (Turla Pantocrator) a Catedralei Mântuirii Neamului pe 8 aprilie 2025, la aproximativ 130 de metri înălțime. Montarea a fost efectuată cu o macara specială și a marcat o etapă importantă în finalizarea proiectului, catedrala atingând înălțimea finală de 127 de metri.

Catedrala Națională are hramul principal Înălțarea Domnului, zi în care sunt pomeniți eroii români din toate timpurile, cel de-al doilea ocrotitor fiind Sfântul Apostol Andrei.

Deși procesul de construire este unul contemporan, prima inițiativă de construire a unei catedrale în București datează din vremea Regelui Carol I, fiind strâns legată de obținerea independenței de stat a României și de idealul eliberării neamului românesc de sub stăpânire străină.

Date cronologice privind Catedrala Mântuirii Neamului

2005 – la dorința Patriarhului Teoctist, vrednic de pomenire, s-a ales amplasamentul catedralei, pe un teren situat pe Dealul Arsenalului, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Strada Izvor. Terenul are o suprafață de 110.000 m2 și o formă aproximativ dreptunghiulară;

2007 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie și a sfințirii locului destinat construirii Catedralei;

2011 – Patriarhul Daniel a oficiat slujba de sfințire a Paraclisului de la șantierul Catedralei, cu hramurile Învierea Domnului, Icoana Maicii Domnului „Prodromița" și Sfântul Ioan Gură de Aur;

2012 – după finalizarea radierului general și a unei părți a elementelor structurale ale subsolului 3, s-a sfințit și temelia Catedralei. Un hrisov și crucea prin care s-a sfințit locul catedralei în 2007 au fost depuse într-o casetă specială a radierului;

2013 – construcția Catedralei Naționale a ajuns la cota 0;

2016 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat prima Sfântă Liturghie în fața Catedralei Naționale, cu prilejul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea;

Vizita Papei Francisc, din 2019

2018 – montarea clopotelor în turla clopotniței de pe fațada de vest, la o înălțime de 60 de metri. Tot acum s-a montat mozaicul altarului și al iconostasului Catedralei, sub conducerea pictorului Daniel Codrescu. Icoana Maicii Domnului Platytera, din absida altarului, cu o înălțime de 16 metri, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă;

2018 – sfințirea altarului Catedralei Naționale de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel;

2019 – vizita Papei Francisc la Catedrala Națională. În luna iulie s-a finalizat și construcția turlelor și montarea învelitorilor din cupru;

2025 – montarea crucii (7 tone) pe turla mare a Catedralei Naționale, la aproximativ 130 de metri înălțime;

2019-2025 – realizarea picturii edificiului în tehnica mozaicului (aproximativ 25.000 m2), unul dintre cele mai mari ansambluri iconografice în mozaic din lume;

26 octombrie 2025 – sfințirea Catedralei Naționale de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

