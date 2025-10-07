Catedrala Mântuirii Neamului a devenit, în ultimii ani, un simbol al identității spirituale românești. Totodată, impunătoarea construcție atrage privirile prin dimensiunile sale monumentale și picturile unicat în lume.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume. Catedrala se remarcă și prin cel mai mare iconostas din lume.

Construcția monumentului a început în decembrie 2010. 15 ani mai târziu, sunt finalizate lucrările de construcție, vitraliile exterioare și picturile, respectiv mozaicurile interioare, astfel încât în data de 26 octombrie 2025 să aibă loc sfințirea⁠ catedralei, eveniment care va marca și Centenarul Patriarhiei Române. Până în prezent, costurile s-au ridicat la 270 de milioane de euro.

„Catedrala Națională este cel mai important edificiu bisericesc pe care îl avem și ne bucurăm enorm că în anul acesta, în care sărbătorim și 100 de ani de la ridicarea bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, vom avea această extraordinară celebrare a sfințirii picturii Catedralei Naționale. Ne aducem aminte că și în anul 2018, când se împlinea centenarul Marii Unirii, am avut sfințirea altarului, sfițirea edificiului catedralei și practic acum lucrurile se duc la desăvârșire.

În ziua de 26 octombrie, așa cum deja bine știm, vom avea slujbă de sfințire a picturii Catedralei Naționale săvârșită de prefericitul Părinte Patriarh Daniel cu întreg soborul de ierarhi, întregul sinod al Biserici Ortodoxe Române și, de asemenea, îl vom avea ca invitat special pe sanctitatea sa, Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului și bineînțeles, din nou ne aducem aminte că în anul 2018, la fel, Sanctitatea Sa a binevoit să vină și să săvârșească, la fel, slujba de sfințire de la momentul respectiv”, a declarat, pentru Gândul, părintele Adrian Agachi.

„3.000 de invitați oficiali în interiorul Catedralei și peste 8.000 de credincioși pe esplanadă”

Patriarhia preconizează că în ziua evenimentului de sfințire a catedralei vor fi prezenți zeci de mii de credincioși.

„Deci, practic, este și o reiterare a ceea ce s-a petrecut și ne gândim la numărul mare de credincioși care vor fi prezenți aici. Vom avea aproape 3.000 de persoane ca invitați oficiali în interiorul Catedralei, peste 8.000 de persoane prezente aici pe esplanada din fața catedralei și estimăm că în afara spațiului catedralei vom mai avea alte câteva zeci de mii de credincioși. De asemenea țin să precizez și faptul că după încheierea slujbei de sființire a picturii Catedralei Naționale, credincioșii care vor fi prezenți, mai întâi cei din interior, apoi cei de pe esplanadă se vor putea închina în altarul Catedralei Naționale, altar care va rămâne deschis publicului încă 5 zile după momentul duminicii, pe 26 octombrie. Aș mai adăuga și faptul că va rămâne Catedra Națională deschisă și după acest moment binecuvântat, tuturor pelerinilor care vor dori să o viziteze și totodată pentru săvârșirea slujbelor liturgice, în special în duminici și la praznicele mari”, a completat acesta.

„Avem peste 25.000 de metri pătrați de pictură în mozaic”

Părintele Adrian Agachi spune că lucrările din interior sunt avansate. Pictura în mozaic a fost realizată cu sute de pictori și a durat ani.

„Ne aflăm într-un stadiu destul de avansat al lucrărilor la interior, deja s-au demontat schelele, în ceea ce privește partea de pictură în mozaic. În interior avem peste 25.000 de metri pătrați de pictură în mozaic, o pictură pe care o putem numi nemuritoare, pentru că nu trebuie reînnoită, așa cum se întâmplă cu cea în frescă, o dată la 30-40 de ani. Avem atâtea mărturii la nivel internațional de picturi în mozaic care rezistă chiar și la sute de ani de când au fost realizate.

Echipa de pictori a muncit într-un ritm susținut, astfel încât să putem reuși să acoperim practic toată partea naos-ului Catedralei Naționale. A durat ani de zile. Ani de zile, echipa de pictori s-a tot mărit, s-a mărit considerabil. La început se lucra cu 50-60 de pictori. În timp am ajuns să avem echipe cifrate la peste 200 astfel încât să putem să acoperim tot, toată această muncă susținută asiduă și mulțumiri se cuvin, bineînțeles, în primul rând domnului Daniel Codrescu pentru faptul că a desfășurat o muncă impecabilă și a reușit să atragă o echipă foarte vastă de ucenici și de oameni profesioniști care s-au dedicat creării acestei picturi, așa cum am spus, pe care o dorim una deosebită și aș mai adăuga și faptul că, în momentul de față, se lucrează la chipurile sfinților români care au fost canonizați în cursul acestui an și care deja sunt aplicate. Ne gândim la Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Saniloaie a cărui canonizare, programare, a avut loc pe data de 4 octombrie. Ne gândim la Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim care, la fel, a avut programarea locală a canonizării pe data de 16 septembrie, la Sfinți Cleopa și Paisie de la Sihăstria și mulți alți sfinți cărora le datorăm atât și atât de multe binefaceri și binecuvântări”, a explicat părintele.

Hramurile Catedralei Neamului: Înălțarea Domnului și Sfântul Apostol Andrei

La intrare sunt amenajate două porticuri. Unul dintre ele este dedicat eroilor neamului, iar cel de-al doilea este dedicat ctitorilor și donatorilor Catedralei Naționale.

„De asemenea, se lucrează intens la porticurile de la intrare. Așa cum s-a declarat deja, unul dintre ele va fi dedicat eroilor neamului, iar celălalt va fi dedicat ctitorilor și donatorilor Catedralei Naționale. Fiecare dintre aceste porticuri va avea o inscripție specială pentru cele două categorii deja menționate. Și mai trebuie menționat și faptul că, așa cum știm, hramurile Catedralei Naționale sunt pe de o parte Înălțarea Domnului, ziua Eroilor, în al doilea rând Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat Ocrotitorul României. Și atunci este și un gest de recunoștință față de eroii neamului nostru și, în același timp, față de toate acele persoane care din puținul lor au ales să fie donatori pentru realizarea Catedralei Naționale”, a precizat părintele Adrian Agachi pentru Gândul.

Pe esplanada din fața catedralei va fi amenajat și un muzeu al creștinismului românesc.

„În exterior, mai sunt mici finisaje care trebuie puse la punct în momentul de față. Se lucrează la toată partea aceasta care reprezintă împrejmuirea Catedralei Naționale. De asemenea sunt lucrări care se petrec și în partea de jos a esplanadei. Știm că toată partea aceasta de jos va reprezenta un spațiu destinat activităților culturale. Vom avea un muzeu al creștinismului românesc în timp, acolo, care va cuprinde multe obiecte de cult, veșminte, cărți de cult vechi, ca un istoric așa al întregii culturi creștine, a nemului românesc. De asemenea, vor fi spații destinate peleriniilor, de unde aceștia vor putea să achiziționeze o icoană sau alte obiecte bisericești și ne dorim ca toate acestea să fie realizate în timp. Cu siguranță ne dorim să fie realizate cât mai repede, dar aici depindem, evident, de vreme, de bugetele care vor fi putea fi alocate și, de asemenea, de bunăvoința Bunului Dumnezeu care ne-a ajutat oricum în cei 15 ani de când a început propriu-zis construcția Catedrei Naționale”, a explicat părintele.

„Avem toți sfinții români reprezentanți în icoanele realizate în pictură, în mozaic”

Catedrala Națională are o înălțime de 127 metri. Clopotele au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri. Totodată, catedrala se remarcă prin cel 27 de uși de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă.

„Catedrala Națională are o înălțime de 127 metri. S-a ajuns la această înălțime relativ recent, la începutul lunii aprilie a acestui an, prin montarea crucii de pe turla mare a Catedralei, care are doar ea singură 7 metri și 7 tone. Iconostasul deja este bine cunoscut, fiind realizat în mozaic. Este cel mai mare din întreaga lume, un iconostas, am putea spune, aproape unicat, atât prin dimensiuni cât și prin reprezentările sfinților. De asemenea am putea adăuga și faptul că avem aceste uși minunate din bronz, realizate în mod special. Sunt 27 de astfel de uși care se pot închide și deschide automat, deci, practic, lucrul acesta ne asigură și în cazul unei situații neprevăzute de extremă urgență, automat evacuarea se poate petrece în mod foarte ușor. Am mai putea adăuga și faptul că avem toți sfinții români reprezentanți în icoanele realizate în pictură în mozaic, în interior.

Toți sfinții români din calendar au fost înfățișați aici ca un gest de recunoștință față de tot ceea ce au însemnat ei pentru neamul românesc și totodată pentru a rămâne în istorie și în cartea scrisă a Catedralei Naționale. Sunt vitralii cu totul și cu totul deosebite realizate aici. Cel mai mare vitraliu este chiar cel de deasupra intrării în Catedrala Națională, care înfățișează Înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos, unul dintre hramurile catedralei. Cred că în primul rând ar trebui să ne gândim că simbolic, întreaga catedrală reprezintă cel mai important simbol al spiritualități românești și este o necesitate liturgică practică pentru întregul popor român”, a precizat părintele Adrian Agachi pentru Gândul.

