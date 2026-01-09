Malpraxis sinistru. O italiancă a fost supusă ani de zile unui tratament extrem de agresiv pentru a învinge un cancer inexistent

Un limfom intestinal inexistent, aflat chipurile în stadiu terminal. În urma acestui diagnostic complet greșit, o femeie din Italia a fost supusă unor tratamente îndelungate și agresive, care s-au dovedit ulterior total inutile, relatează Corriere Fiorentino. Acum, Curtea de Apel din Florența a decis că Spitalul Universitar din Pisa trebuie să îi plătească despăgubiri de aproximativ 500.000 de euro, sumă care include și cheltuielile de judecată.

Potrivit publicației Il Tirreno, cazul datează din anul 2006, când Daniela Montesi, după un consult la spitalul din Volterra, a fost internată și îndrumată să urmeze un tratament specific pentru un presupus limfom intestinal. În baza acestui diagnostic, femeia a fost supusă chimioterapiei, precum și unor terapii cortizonice și steroidiene în doze mari, administrate din ianuarie 2007 până în mai 2011.

Ulterior, o biopsie osoasă realizată la Departamentul de Medicină Internă și Specialități Medicale din Genova a exclus categoric „prezența unei patologii limfoide proliferative clonale”. Dereglări hormonale, osteoporoză, tulburări depresive și anxioase Dincolo de șocul aflării adevărului, femeia a început să sufere, ca urmare directă a tratamentelor inutile, de dereglări hormonale, osteoporoză cu episoade de fracturi, tulburări depresive și anxioase, precum și de alte afecțiuni asociate stării de stres și de imunodepresie, care au necesitat intervenții medicale suplimentare.

Despăgubiri pentru malpraxix

A urmat un proces care, în 2024, s-a încheiat în primă instanță cu condamnarea spitalului din Pisa pentru malpraxis și acordarea unor despăgubiri de aproximativ 300.000 de euro.

Nemulțumită de această sumă, pacienta a atacat decizia, iar judecătorii Curții de Apel din Florența i-au dat dreptate. Aceștia au constatat că, în 2011, femeia avea 47 de ani, motiv pentru care anumite categorii de prejudiciu trebuiau reevaluate și majorate.

În plus, instanța de apel a decis că despăgubirile trebuie să fie mai mari și datorită personalizării daunelor morale, având în vedere suferința psihică extremă trăită de pacientă în anii în care a crezut că suferă de un cancer în fază terminală.

Banii nu aduc sănătatea

În motivarea sentinței se arată că majorarea despăgubirilor este pe deplin justificată de „angoasa și suferința extraordinară pe care diagnosticul de limfom în stadiu terminal trebuie să le fi provocat femeii, care a petrecut o perioadă semnificativă din viața sa, timp de cinci ani, cu teama constantă de a muri din cauza unei boli grave.

La suma de aproximativ 500.000 de euro se vor adăuga și dobânzile legale, conform deciziei pronunțate de judecătorii Mori, Paternostro și Caporali ai Curții de Apel din Florența.

„Mă simt distrusă. Din păcate, nu există nicio modalitate de a fi împăcată, nici măcar după decizia privind despăgubirile”, a declarat Daniela Montesi după decizia instanței.

