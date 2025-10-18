Mama care și-a pierdut fiica însărcinată în explozia din Rahova își strigă durerea: „Puteau să spună: «băi, prostilor, plecați de-acasă»”

Mama care și-a pierdut fiica însărcinată în explozia din Rahova își strigă durerea. Femeia a povestit că, de două zile, în bloc se simțea un miros puternic de gaz, dar nu au fost avertizați.

Mama tinerei moarte în explozia din Rahova a fost copleșită de durere și a primit sprijin psihologic de la un angajat ISU. Tânăra de 24 de ani a fost găsită fără viață sub dărâmături, iar fratele ei, în vârstă de 17 ani, a fost grav rănit și internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală.

Femeia a mai povestit și că, în ultimele două zile, se simțea un miros puternic de gaz în bloc, iar locatarii lăsau ușile de la intrare deschise.

„De 2 zile lăsăm ușile de la intrare deschise. Măcar puteau să spună: Băi, prostilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici! Nu puteau să spună: Plecați, că blocul e pe punctul să sară în aer!>?”, a spus femeia, potrivit observator.

De asemena, intervenția pentru recuperarea tinerei a fost extrem de dificilă, fiind nevoie de două macarale pentru scoaterea corpului de sub ruine.

Explozia a fost atât de puternică încât a fost înregistrată și de stațiile seismice ale INCDFP.

Ancheta în cazul exploziei a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Anchetatorii fac investigații in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă, prevăzută de articolul 255 alineatele 1 și 2 din Codul penal.

„În vederea aflării adevărului judiciar și stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, precum și a identificării persoanelor responsabile, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze: cercetarea la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, se arată în comunicatul Parchetului.

Autorul recomandă:

Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor

Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul