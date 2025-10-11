Prima pagină » Actualitate » „Mama pușcăriașilor”, decapitată după ce a contestat măsurile lui Bolojan. Cristina Teoroc a „reeducat” loturi întregi de milionari

„Mama pușcăriașilor”, decapitată după ce a contestat măsurile lui Bolojan. Cristina Teoroc a „reeducat” loturi întregi de milionari

Andrei Dumitrescu
11 oct. 2025, 06:00, Actualitate
„Mama pușcăriașilor”, decapitată după ce a contestat măsurile lui Bolojan. Cristina Teoroc a „reeducat” loturi întregi de milionari

Directoarea Penitenciarului Jilava și directoarea Centrului de Detenție Craiova (penitenciar pentru minori și tineri) au fost schimbate din funcție, vineri, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a decis să nu le prelungească împuternicirile. Decizia vine la o zi după mitingul sindicaliștilor din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) care au ieșit în stradă, la Craiova, unde au protestat față de măsurile de austeritate cerute de Ilie Bolojan, măsuri care au condus la o restructurare a sistemului penitenciar.

Cristina Teoroc, directoarea Penitenciarului Jilava și Raluca Nițoiu, șefa Centrului de Detenție Craiova, au revenit pe vechile lor funcții, de directori adjuncți Reintegrare socială.

Ministrul Justiției a luat această hotărâre la numai o zi după ce soțul directoarei de la Jilava, Ștefan Teoroc, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare a scos oamenii în stradă la Craiova pentru a protesta față de măsurile de austeritate luate la nivelul ANP, la solicitarea premierului Ilie Bolojan.

De la bibliotecar la căpitan

Supranumită și „mama pușcăriașilor”, Cristina Teoroc era cea mai controversată directoare din sistemul penitenciar românesc, după ce a fost împuternicită, ani la rând, să conducă închisoarea de la Jilava.

Potrivit unor surse din ANP, soția liderului de sindicat Ștefan Teoroc și-ar fi început cariera din poziția de bibliotecară a Penitenciarului Jilava, unde lucra în calitate de angajat civil.

Ulterior, Cristina Teoroc ar fi devenit polițist de penitenciare și avansată direct la gradul de căpitan, conform vârstei.

Directoarea cu cea mai lungă împuternicire din sistemul penitenciar

În scurt timp, spun sursele citate, a fost numită, fără examen, șef serviciu Educație și imediat împuternicită pe funcția de director adjunct Educație, pe care, până la urmă, a ajuns să o ocupe prin concurs.

Din această poziție a fost împuternicită director, funcție pe care o ocupa din anul 2020 și a beneficiat de cea mai lungă împuternicire dintre toți directorii din sistem, perioada legală fiind de un an.

De numele Cristinei Teoroc se leagă lotul de condamnați din celebrul „Dosar al transferurilor”, care i-a adus la Jilava pe frații Victor și Ioan Becali, Mihai (Meme) Stoica, Gică Popescu, George Copos și Cristian Borcea.

Tot la Jilava au fost „reeducați” de Cristina Teoroc și Gigi Becali, fostul primar al Constanței Radu Mazăre dar și milionarul Remus Truică, despre care s-a aflat public că directoarea i-ar fi pus la dispoziție o locuință situată într-o zonă separată de spațiile de deținere ale celorlalți deținuți.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE GUVERNUL și Autoritatea Electorală Permanentă, date în JUDECATĂ pentru că nu au organizat alegerile pentru Primăria Capitalei
23:06
GUVERNUL și Autoritatea Electorală Permanentă, date în JUDECATĂ pentru că nu au organizat alegerile pentru Primăria Capitalei
ACTUALITATE Georgia Taylor, o tânără sportivă de 24 de ani, a murit după ce medicii i-au confundat simptomele cu o banală alergie. Părinții dau vina pe doctori
22:44
Georgia Taylor, o tânără sportivă de 24 de ani, a murit după ce medicii i-au confundat simptomele cu o banală alergie. Părinții dau vina pe doctori
EXTERNE Întâlnirea convocată de Macron a fost un EȘEC. Marine Le Pen: „O întâlnire a negustorilor de covoare”
22:40
Întâlnirea convocată de Macron a fost un EȘEC. Marine Le Pen: „O întâlnire a negustorilor de covoare”
ACTUALITATE After-school sau bonă? Cât trebuie să scoată din buzunar părinții pentru fiecare în parte
22:09
After-school sau bonă? Cât trebuie să scoată din buzunar părinții pentru fiecare în parte
ACTUALITATE Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”
21:29
Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Click
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Capital.ro
Decizie privind restanțele la întreținere: Ce trebuie să facă proprietarii și administratorii de bloc
Evz.ro
Schimbări pe piața imobiliară. Avertismentul economiștilor: Dobânzile la credite vor mai crește
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Pentru prima dată, aurul a trecut de 4.000 de dolari pe uncie
ANALIZĂ Frankfurter Allgemeine Zeitung: Cazul Nobelului pentru Pace e o decizie contra lui TRUMP /Maria Machado oricum nu poate înlătura regimul din Venezuela
06:15
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Cazul Nobelului pentru Pace e o decizie contra lui TRUMP /Maria Machado oricum nu poate înlătura regimul din Venezuela
EXTERNE Trump impune Chinei taxe vamale de 100% /Beijingul are „o poziție agresivă” și „extrem de ostilă”
01:40
Trump impune Chinei taxe vamale de 100% /Beijingul are „o poziție agresivă” și „extrem de ostilă”
DESTINAȚII COLOSUL lui Constantin cel Mare de la Roma: Cum a fost realizată și cât timp va mai fi expusă statuia primului împărat roman creștin
00:49
COLOSUL lui Constantin cel Mare de la Roma: Cum a fost realizată și cât timp va mai fi expusă statuia primului împărat roman creștin
FOTO-VIDEO Marea ÎNTOARCERE a palestinienilor în Gaza, în imagini. 200.000 de oameni au revenit la casele lor, doar pentru a le găsi distruse
00:05
Marea ÎNTOARCERE a palestinienilor în Gaza, în imagini. 200.000 de oameni au revenit la casele lor, doar pentru a le găsi distruse
EXTERNE Sébastien Lecornu, desemnat din nou de Emmanuel Macron pentru funcția de PREMIER al Franței
00:00
Sébastien Lecornu, desemnat din nou de Emmanuel Macron pentru funcția de PREMIER al Franței
Sari la bara de unelte