Directoarea Penitenciarului Jilava și directoarea Centrului de Detenție Craiova (penitenciar pentru minori și tineri) au fost schimbate din funcție, vineri, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a decis să nu le prelungească împuternicirile. Decizia vine la o zi după mitingul sindicaliștilor din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) care au ieșit în stradă, la Craiova, unde au protestat față de măsurile de austeritate cerute de Ilie Bolojan, măsuri care au condus la o restructurare a sistemului penitenciar.

Cristina Teoroc, directoarea Penitenciarului Jilava și Raluca Nițoiu, șefa Centrului de Detenție Craiova, au revenit pe vechile lor funcții, de directori adjuncți Reintegrare socială.

Ministrul Justiției a luat această hotărâre la numai o zi după ce soțul directoarei de la Jilava, Ștefan Teoroc, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare a scos oamenii în stradă la Craiova pentru a protesta față de măsurile de austeritate luate la nivelul ANP, la solicitarea premierului Ilie Bolojan.

De la bibliotecar la căpitan

Supranumită și „mama pușcăriașilor”, Cristina Teoroc era cea mai controversată directoare din sistemul penitenciar românesc, după ce a fost împuternicită, ani la rând, să conducă închisoarea de la Jilava.

Potrivit unor surse din ANP, soția liderului de sindicat Ștefan Teoroc și-ar fi început cariera din poziția de bibliotecară a Penitenciarului Jilava, unde lucra în calitate de angajat civil.

Ulterior, Cristina Teoroc ar fi devenit polițist de penitenciare și avansată direct la gradul de căpitan, conform vârstei.

Directoarea cu cea mai lungă împuternicire din sistemul penitenciar

În scurt timp, spun sursele citate, a fost numită, fără examen, șef serviciu Educație și imediat împuternicită pe funcția de director adjunct Educație, pe care, până la urmă, a ajuns să o ocupe prin concurs.

Din această poziție a fost împuternicită director, funcție pe care o ocupa din anul 2020 și a beneficiat de cea mai lungă împuternicire dintre toți directorii din sistem, perioada legală fiind de un an.

De numele Cristinei Teoroc se leagă lotul de condamnați din celebrul „Dosar al transferurilor”, care i-a adus la Jilava pe frații Victor și Ioan Becali, Mihai (Meme) Stoica, Gică Popescu, George Copos și Cristian Borcea.

Tot la Jilava au fost „reeducați” de Cristina Teoroc și Gigi Becali, fostul primar al Constanței Radu Mazăre dar și milionarul Remus Truică, despre care s-a aflat public că directoarea i-ar fi pus la dispoziție o locuință situată într-o zonă separată de spațiile de deținere ale celorlalți deținuți.

AUTORUL RECOMANDĂ: