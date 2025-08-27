Prima pagină » Actualitate » Mănânci crenvurști de pui din comerț?! Din ce sunt făcuți, de fapt. Cum a reacționat APC România

27 aug. 2025, 09:30, Actualitate
Asociatia pentru Protecția Consumatorilor (APC)  din România a realizat un studiu privind calitatea crenvurștilor din comerț.

Astfel, am aflat că cei cu carne de pasare separată mecanic, care se vând cu 16,29 lei/kg la un anumit supermarket din România, conțin 10 E-uri, apă, piele de pasăre, amidon, fibre vegetale, dar și proteină animală de porc!

În general, la fabricarea crenvurștilor, în funcție de specie, carnea folosită se regăsește în proporții diferite, astfel:

  • Pieptul de pui între 23% și 80%;
  • Carnea de pui între 13% și 88%;
  • Carnea de porc între 17% și 93%;
  • Carnea de vită între 8% și 79%;
  • Carnea de curcan intre 4% si 96%;
  • Pieptul de curcan: 53%;
  • Carnea separată mecanic între 50% și 79%.

La 7% din produsele analizate nu apare menționată în lista ingredientelor cantitatea de carne din rețeta folosită la fabricarea crenvurștilor, iar la 26% dintre produsele analizate s-a folosit carne separată mecanic (carne de pasăre separată mecanic, carne de pui și curcan separată mecanic, carne de pui separată mecanic și carne de curcan separată mecanic).

Mai mult, la unele sortimente de crenvurști, condimentele sunt înscrise în mod generic și nu este menționat tipul condimentului și, având în vedere că unele dintre ele sunt incluse în lista substanțelor alergene, este important să fie cunoscută denumirea respectivului condiment.

Studiul privind calitatea crenvurștilor face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Hrană sănătoasă – o investiție pe termen lung în sănătatea noastră”.

Prin această campanie, APC România își propune să promoveze un stil de viață sănătos și să tragă un semnal de alarmă în privința unor produse alimentare bogate în sare, zahăr și grăsimi și a unor aditivi alimentari care prezintă un risc ridicat asupra sănătății consumatorilor.

Astfel, APC a achiziționat din marile structuri comerciale (hipermarketuri/supermarketuri) 43 tipuri de crenvurști, în vederea realizării unui studiu prin care să atragă atenția în ceea ce privește conținutul acestor produse și potențialele efecte asupra sănătății consumatorilor.

