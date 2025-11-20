Prima pagină » Actualitate » Mâncare de post sau garnitură a la Mediterana. Cum se înțeleg cartofii cu măslinele în tigaie

Mâncare de post sau garnitură a la Mediterana. Cum se înțeleg cartofii cu măslinele în tigaie

20 nov. 2025, 17:40, Actualitate
Mâncare de post sau garnitură a la Mediterana. Cum se înțeleg cartofii cu măslinele în tigaie

O rețetă mediteraneană inedită își face loc pe plaja rețetelor de post. Nici mai mult, o salată caldă și consistentă, cartofi cu măsline și capere. Buchetul aromatic la o mâncare de cartofi este îmbogățit adăugând în ei, pe lângă obișnuitele ceapă și suc de roșii, măsline și capere. Iar ca acest melanj să fie complet, merge foarte bine în combinație și usturoi, chiar pe lângă ceapă, nu sunt deloc incompatibile, dimpotrivă. Firește, și un praf de oregano la final. Nu e Mediterana fără oregano și busuioc, propune G4Good.

 Poate fi o perfectă mâncare de post, mult mai aromată decât cea obișnuită. Dar poate fi și o garnitură lângă un grătar sau o felie de piept de pui pe grill. Și încă o posibilitate, pentru cine nu ține post sau nu urmează dieta vegană: la final, putem adăuga în tigaie și ton din conservă, sau grătar.

Ingrediente pentru 4 porții de mâncare de cartofi în stil mediteranean

  • 1 kg de cartofi
  • 300 ml passata de roșii
  • 2 cepe roșii, dar merge și cea obișnuită
  • 80-100 g măsline negre fără sâmburi
  • 2 linguri de capere
  • 2 căței de usturoi
  • câteva linguri de ulei, ideal de măsline
  • un strop de oregano
  • pătrunjel verde
  • sare, piper

Execuția, în viteză

După ce spălăm bine cartofii sub jet de apă și îi curățăm eliminând orice punct negru, îi tăiem în sferturi sau în felii groase și îi lăsăm să se scurgă bine. Această etapă este importantă, pentru că fără apă pe ei se rumenesc mai bine la exterior. Cine ține mult la asta îi poate chiar usca folosind un prosop curat.

În timp ce se scurg cartofii, tăiem ceapa în stil julienne, felii cât mai subțiri. În românește i se mai spune solzișori.

Peste cartofi adăugăm usturoiul tocat foarte mărunt, caperele desărate puțin în apă și scurse și măslinele negre fără sâmburi.

Începem să sotăm rapid ceapa într-o tigaie antiaderentă mare. Când devine translucidă, lucrând la foc mediu și amestecând continuu, adăugăm peste ea cartofii pe care i-am aromatizat deja cu usturoi, capere și măsline.

Sotăm în continuare amestecând, astfel încât cartofii să se rumenească frumos la exterior. Pentru asta e nevoie să ținem flacăra iute dar să amestecăm și să folosim o cantitate generoasă de ulei.

Când cartofii s-au rumenit uniform, adăugăm peste ei conserva de rosii de tip passata. Lăsăm flacăra mică, acoperim cu capac. E gata în circa 10-15 minute. La final, după ce am stins aragazul, completăm cu un strop de oregano. E nevoie de foarte puțin, pentru că are o aromă foarte puternică. Iar prea mult devine neplăcut.

Se servește caldă, cu pătrunjel verde. Se poate și reîncălzi a doua zi dar își pierde puțin din aroma inițială, iar consistența cartofilor se modifică ușor. Însă cartofii fierți și răciți au multe virtuți nutritive, așa că merită un mic compromis.

Recomandarea autorului: 5 idei de rețete de post, gata în 30 de minute. Cele mai sănătoase și rapide mâncăruri de post

