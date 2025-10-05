Poetul Mircea Dinescu a publicat pe Facebook o poezie nouă, plină de ironie și revoltă, intitulată „Dați-mi pielea înapoi!”. În versurile sale, Dinescu vorbește despre sărăcie, nedreptate și lipsa de curaj a oamenilor, dar și despre felul în care societatea a uitat valorile și libertatea de altădată.
„Dați-mi pielea înapoi!
Pamfletar de viță veche
pus de Dumnezeu-răsad.
Ca inelul în ureche
mă bălăngăn, dar nu cad.
M-ați despielițat ca proștii
c-am țipat și pentru voi
azi vă strig din crucea oiștii:
dați-mi pielea înapoi!
Mama ei de sărăcie,
m-a ținut cu drag la sîn
și-am arat, dar pe hîrtie,
d-aia dorm acum în fîn.
Staroste la Cațavencii
și boier la Plai cu boi
v-am dat brînza alivencii,
dați-mi pielea înapoi!
Pe săracul și cinstitul
l-ați votat de două ori,
eu i-am dat în nas cu flitul
și l-am aruncat la ciori.
Cînd filmam în trenul foamei
ce ducea la el în tîrg
voi ați rîs în toiul dramei
că dădea prostia-n pîrg.
Cînd am scris că nemțălăul
e-un dulap, dar nu de soi,
mi-ați vărsat în cap hîrdăul,
dați-mi pielea înapoi!
Cînd mi-a înflorit revolta,
v-ați cam tupilat din Pont,
azi haliți pilaf cu Ponta,
voi eroi, eu bagabont.
Cînd v-am invitat în stradă
într-o zi de douășdoi,
ați ieșit din marmeladă,
dați-mi pielea înapoi!
Doina Cornea și poetul
v-au rămas și-acum în gît,
împuțirăți internetul,
c-ați pierdut sîrma din rît,
c-asta-i libertatea voastră,
libertatea de-a fi porci.
Bate moartea la fereastră.
Doar prin cîntec poți s-o întorci!”
Sursa foto: Mediafax foto
Recomandarea autorului: