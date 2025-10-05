Poetul Mircea Dinescu a publicat pe Facebook o poezie nouă, plină de ironie și revoltă, intitulată „Dați-mi pielea înapoi!”. În versurile sale, Dinescu vorbește despre sărăcie, nedreptate și lipsa de curaj a oamenilor, dar și despre felul în care societatea a uitat valorile și libertatea de altădată.

„Dați-mi pielea înapoi!



Pamfletar de viță veche

pus de Dumnezeu-răsad.

Ca inelul în ureche

mă bălăngăn, dar nu cad.

M-ați despielițat ca proștii

c-am țipat și pentru voi

azi vă strig din crucea oiștii:

dați-mi pielea înapoi!

Mama ei de sărăcie,

m-a ținut cu drag la sîn

și-am arat, dar pe hîrtie,

d-aia dorm acum în fîn.

Staroste la Cațavencii

și boier la Plai cu boi

v-am dat brînza alivencii,

dați-mi pielea înapoi!

Pe săracul și cinstitul

l-ați votat de două ori,

eu i-am dat în nas cu flitul

și l-am aruncat la ciori.

Cînd filmam în trenul foamei

ce ducea la el în tîrg

voi ați rîs în toiul dramei

că dădea prostia-n pîrg.

Cînd am scris că nemțălăul

e-un dulap, dar nu de soi,

mi-ați vărsat în cap hîrdăul,

dați-mi pielea înapoi!

Cînd mi-a înflorit revolta,

v-ați cam tupilat din Pont,

azi haliți pilaf cu Ponta,

voi eroi, eu bagabont.

Cînd v-am invitat în stradă

într-o zi de douășdoi,

ați ieșit din marmeladă,

dați-mi pielea înapoi!

Doina Cornea și poetul

v-au rămas și-acum în gît,

împuțirăți internetul,

c-ați pierdut sîrma din rît,

c-asta-i libertatea voastră,

libertatea de-a fi porci.

Bate moartea la fereastră.

Doar prin cîntec poți s-o întorci!”