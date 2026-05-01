În dimineața zilei de vineri, 1 mai, „au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia".

Federatia Rusă a atacat din nou obiectivele civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

A fost detectat un grup de 9 drone ce se îndrepta către spațiul aerian al Ucrainei.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea.

La ora 03.36 a fost transmis mesaj RO-Alert.

Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spațiul aerian național.

Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia.

Alerta aeriană a încetat la ora 4.03, informează Ministerul Apărării, vineri dimineaţă.

