Alertă aeriană la graniţă. MApN: „Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia"

Luiza Dobrescu
Ro-Alert la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, după atacurile cu drone rusești asupra obiectivelor din Ucraina

În dimineața zilei de vineri, 1 mai, „au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia”.

Federatia Rusă a atacat  din nou obiectivele civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

A fost detectat un grup de 9 drone ce se îndrepta către spațiul aerian al Ucrainei.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea.

La ora 03.36 a fost transmis mesaj RO-Alert.

Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spațiul aerian național.

Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia.

Alerta aeriană a încetat la ora 4.03, informează Ministerul Apărării, vineri dimineaţă.

ZAPAD – 2025 | Rusia și Belarus își vor umfla „mușchii” lângă granițele Poloniei și Lituaniei? Precedentul „UCRAINA”, sursă de anxietate și suspiciuni

Întâlnirea Trump-Putin, prima reacție de la București. Oana Țoiu: „România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru PACE”

Experții Atlantic Council, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: „Liderul de la Kremlin se întoarce la Moscova cu ZÂMBETUL pe buze”

Până la un acord de pace complet, cum ar arăta un armistițiu în Ucraina? „Trebuie rezolvate LACUNELE exploatate de Rusia de-a lungul timpului”

Mircea Geoană, 5 CONCLUZII după întâlnirea Trump-Putin: „Deschide drumul către un acord de încetare a focului, pacea e încă departe”

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Maia Sandu e disperată. Vorbește tot mai des despre unirea cu România prin presa străină”
07:30
Dan Dungaciu: „Maia Sandu e disperată. Vorbește tot mai des despre unirea cu România prin presa străină”
ACTUALITATE 1 Mai, calendarul zilei: Maia Morgenstern împlinește 64 de ani. Moare Ayrton Senna, la 34 de ani. Groenlanda devine provincie autonomă a Danemarcei
07:15
1 Mai, calendarul zilei: Maia Morgenstern împlinește 64 de ani. Moare Ayrton Senna, la 34 de ani. Groenlanda devine provincie autonomă a Danemarcei
ACTUALITATE Valentin Stan: Atacatorul lui Trump nu s-a predat, ci a fost imobilizat de Secret Service
07:00
Valentin Stan: Atacatorul lui Trump nu s-a predat, ci a fost imobilizat de Secret Service
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „AUR împreună cu PNL și USR au destule voturi pentru a declanșa alegeri anticipate”
06:30
Dan Dungaciu: „AUR împreună cu PNL și USR au destule voturi pentru a declanșa alegeri anticipate”
ACTUALITATE Valentin Stan: Protocolul secret service era foarte clar. Era vorba de viața președintelui, nu puteau să își permită vreo eroare
06:00
Valentin Stan: Protocolul secret service era foarte clar. Era vorba de viața președintelui, nu puteau să își permită vreo eroare
Secretomania din jurul SAFE, împrumutul de 17 miliarde de euro care ne îndatorează copiii și nepoții. Nu știm ce dobânzi plătim și cum se dau contractele
05:30
Secretomania din jurul SAFE, împrumutul de 17 miliarde de euro care ne îndatorează copiii și nepoții. Nu știm ce dobânzi plătim și cum se dau contractele
Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2 milioane de euro'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Ziua în care a apărut Marea Britanie. Cea mai frecventă greşeală pe care o fac românii faţă de Regatul Unit
SPORT Un nou antrenor pentru FCSB. Meme Stoica a bătut palma: „Aștept OK-ul lui Gigi Becali”
07:30
Un nou antrenor pentru FCSB. Meme Stoica a bătut palma: „Aștept OK-ul lui Gigi Becali”
CONTROVERSĂ O nouă criză în NATO. După Spania și Germania, Trump amenință cu retragerea trupelor SUA și din Italia: „Nu ne-au ajutat deloc”
07:25
O nouă criză în NATO. După Spania și Germania, Trump amenință cu retragerea trupelor SUA și din Italia: „Nu ne-au ajutat deloc”
INEDIT De ce sunt mai buni cartofii prăjiți din farfuria altuia. Ce scoate la iveală studiul despre mâncarea „furată”
07:00
De ce sunt mai buni cartofii prăjiți din farfuria altuia. Ce scoate la iveală studiul despre mâncarea „furată”
SĂRBĂTOARE Unde își petrec românii minivacanța de 1 Mai. Topul destinațiilor preferate în 2026
06:00
Unde își petrec românii minivacanța de 1 Mai. Topul destinațiilor preferate în 2026
EXCLUSIV Acuzații grave în cazul accidentului în care un șofer de 77 de ani a intrat cu mașina în mai multe persoane, la un târg, iar o femeie a murit la spital: „A apăsat intenționat pe accelerație. A avut un acces de furie”
05:00
Acuzații grave în cazul accidentului în care un șofer de 77 de ani a intrat cu mașina în mai multe persoane, la un târg, iar o femeie a murit la spital: „A apăsat intenționat pe accelerație. A avut un acces de furie”

