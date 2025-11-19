Prima pagină » Actualitate » MApN a ridicat patru avioane de luptă, după ce a detectat o dronă care a parcurs 8 km în spaţiul aerian al României

MApN a ridicat patru avioane de luptă, după ce a detectat o dronă care a parcurs 8 km în spaţiul aerian al României

Luiza Dobrescu
19 nov. 2025, 08:08, Actualitate

Forțele Aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național, noaptea trecută, în urma unui raid executat de două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită. 

Aeronavele au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România.

La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea (Republica Moldova), fiind transmis mesaj Ro-Alert în nordul județului Galați la ora 00:59. Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutările pe teren, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Drona rusească și avioanele militare ținute la sol de condițiile meteo. Ce facem în caz de război și ce spun doi experți militari: „Nu cred că s-a dorit ieșirea în spațiu” / „Ni se confirmă că războiul este lângă noi”

Atac rusesc la granița României. RO-Alert în Tulcea după ce o dronă a căzut la Grindu. MApN nu a putut ridica avioanele de război din cauza vremii

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”