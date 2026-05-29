MApN și IGSU, detalii de ultimă oră despre prăbușirea dronei la Galați: ”Mesajele RO-ALERT și-au dovedit utilitatea. Aceste mesaje nu sunt o glumă”

Ministerul Apărării Naționale a decis vineri să organizeze o conferință de presă în urma incidentului produs la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Oficialii urmează să ofere explicații privind modul de monitorizare a țintei și intervenția forțelor aeriene.

Principalele declarații de la conferința de presă

Update: ”Așa cum am afirmat în ceea ce am spus puțin mai devreme, nu ne confruntăm cu un atac al Rusiei asupra României, astfel de situații s-au întâmplat și pot să se mai întâmple”

Update: „Mesajele RO-ALERT și-au dovedit utilitatea. Aceste mesaje nu sunt o glumă. Dacă nu se întâmplă nimic, ne bucurăm că nu s-a întâmplat nimic, însă nimeni nu se joacă cu acest sistem. Îi rugăm pe cei care și-au dezactivat mesajele să le reactiveze.”

Update: Șef ISU, Toma Bogdan

„Vreau să transmit însănătoșire grabnică celor două persoane. După cum știți, instituțiile noastre colaborează foarte bine și în deplină coordonare, astfel încât încă de la ora 10:15 Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați a transmis un mesaj de avertizare. Din nefericire, aproximativ 10 minute mai târziu, o dronă s-a prăbușit, provocând și un incendiu. Două persoane au avut de suferit, au fost transportate la spital, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Primele forțe de intervenție au ajuns la locul solicitării în jurul orei 02:00 dimineața, ca urmare a apelurilor succesive primite prin 112, aproximativ 50 de apeluri care au semnalat explozia. În jurul orei 02:07, primele echipaje au ajuns și au confirmat situația.

Încă de la începutul intervenției am colaborat cu colegii din cadrul serviciilor de informații și alte structuri, poliție, jandarmerie”

O dronă s-a prăbușit în Galați

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, când aparatul de zbor a intrat pe teritoriul României din zona Reni și a fost urmărit de radarele militare până la altitudini foarte joase, înainte de pierderea semnalului. În urma impactului, încărcătura explozivă a dronei a detonat.

La fața locului au intervenit echipe ale MApN, MAI și SRI, iar zona a fost izolată pentru cercetări. Două persoane au fost transportate la spital, cu răni ușoare. Conferința de presă a MApN este așteptată să aducă clarificări suplimentare privind desfășurarea evenimentelor și măsurile luate.

