Nicușor Dan, după ce a participat la sfințirea Catedralei Naționale, despre care spunea că este un „delir grandoman”: O construcție născută din visul și credința multor români

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică seară, despre Catedrala Națională, la a cărei sfințire a participat în cursul zilei, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”.

„Am participat alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale. O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”, a transmis președintele României, într-o postare pe Facebook.

Cu ani în urmă, când era primar general, Nicușor Dan spunea că nu va lăsa niciun leu să se scurgă spre „delirul grandoman” numit Catedrala Mântuirii Neamului.

Pictura Catedralei Mântuirii Neamului a fost sfințită duminică, la 15 ani de când au început lucrările de construire.

Slujba a fost oficiată de Patriarhul României, Daniel, împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanților bisericilor surori și a mii de credincioși veniți din întreaga țară.

