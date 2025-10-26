Prima pagină » EXCLUSIV » Ziua ipocriziei naționale! Cei care voiau „spitale, nu Catedrale” au ajuns azi să conducă România și să participe la Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

26 oct. 2025, 14:58, EXCLUSIV
Duminică, la Catedrala Națională, s-a sfințit pictura celui mai grandios lăcaș de cult din România. O ceremonie oficiată cu solemnitate de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Nimic neobișnuit, până aici. Neobișnuitul începe atunci când printre personalitățile perindate în primul rând s-au zărit și chipurile unor oameni care, altădată, strigau „Vrem spitale, nu catedrale!”.

Da, ați ghicit. Nicușor Dan, Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu au fost prezenți la slujba de sfințire. Acolo unde, acum câțiva ani, partidul pe care l-au fondat sau îl reprezintă astăzi (USR ) jura că nu va lăsa niciun leu să se scurgă spre „delirul grandoman” numit Catedrala Mântuirii Neamului. Este citat chiar din Nicușor Dan, potrivit Libertatea.

Ironia istoriei. Cei care, în 2016, scandau în piețe și online împotriva finanțării Catedralei, au ajuns azi să conducă ministere sau chiar și țara, și să asiste cuminți, aliniați, la aceeași Catedrală pe care o acuzau cândva că „mănâncă banii spitalelor”.

De la „delir grandoman” la smerenie

Nicuşor Dan, chiar dacă a părăsit USR în 2017, după ce partidul s-a poziționat împotriva referendumului pentru familie inițiat de Liviu Dragnea, a rămas fidel ideii că Bucureștiul nu trebuie să plătească pentru Catedrala Neamului. În 2021, edilul a anunțat cu mândrie că Primăria Capitalei „nu mai dă bani pentru statui, publicitate și Catedrala Mântuirii Neamului”.

Atunci, îi acuza pe predecesorii din administrația Firea că au turnat sume uriașe în „delirul grandoman” al Patriarhiei. Totuși, același Nicușor Dan a participat duminică, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, la slujba de sfințire a picturii.

În 2022, același primar general al Capitalei a fost prezent și la aniversarea a 15 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel, eveniment despre care presa titra „Culmea tupeului!”.

„Vrem spitale, nu catedrale!”, sloganul care s-a spulberat în tămâie

În 2016, Uniunea Salvați Bucureștiul (precursorul USR) se opunea vehemen proiectului prin care Primăria Sectorului 1 voia să aloce zece milioane de lei pentru construirea Catedralei.

Clotilde Armand, consilier local la acea vreme, declara: „Noi am insistat foarte mult să se aloce bani pentru spitale”. A cerut dezbateri publice și s-a împotrivit votului majorității PSD-ALDE.

Proiectul nu a trecut, dar sloganul „Vrem spitale, nu Catedrale!” a devenit simbolul unui nou tip de politică care punea raționalul înaintea credinței.

USR a mers și mai departe. În 2018 partidul anunța printr-un comunicat oficial că va propune amendamente pentru a interzice finanțarea Catedralei Mântuirii Neamului din bani publici.

„Catedrala trebuie decuplată de la conductele cu bani publici”, declara atunci Roxana Wring, președinta USR București, potrivit comunicatului USR.

De pildă, nu toți USR-iștii vedeau la fel lucrurile în privința alocării fondurilor publice pentru construcția Catedralei. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății în Guvernul Cîțu, spunea că i se par „exagerate”  discursurile publice despre banii care merg la Catedrala Națioanală. Practic, îi făcea populiști pe proprii colegi de partid și pe Nicușor Dan, care erau de dimineață până seara cu subiectul pe rețelele sociale.

„Cred, de asemenea, că discursul public despre banii care merg la Catedrala Mântuirii Neamului este exagerat. Dacă ne uităm la finanțarea Bisericii și la finanțarea partidelor, vom vedea că partidele din România, partidele parlamentare, sunt finanțate relativ bine.

Nu cred că discursul meu și discursul nostru, al oamenilor care își doresc o Românie europeană, o Românie cu un sistem sanitar corect, funcțional, o Românie cu o societate care să construiască împreună, trebuie să fie despre banii care se duc sau nu la Biserică. Cred că ar trebui să fie despre ce putem să construim împreună și, mai ales, sigur, de a aduce banii acolo unde este nevoie”, a spus Vlad Voiculescu în 2018, la Digi24.

„Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici” devenea refren politic al USR

Să ne amintim și de anul 2016, când Trupa Taxi lansa melodia „Despre smerenie”. Un manifest care ridiculiza dimensiunile grandioase ale Catedralei. Refrenul „Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici” devenea motto-ul generației #rezist.

Peste 60 de artiști, de la Dan Bitman, Monica Anghel, Virgil Ianțu, Ștefan Bănică, Andi Moisescu, Teo Trandafir, până la Marius Manole, Victor Rebengiuc și Oana Pellea, au apărut în videoclip.

Mulți dintre ei, între timp, s-au regăsit printre susținătorii lui Nicușor Dan la alegerile locale și, mai nou, pe listele de invitați la dineul cu sarmale de la investirea noului președinte de la Cotroceni.

România, țara paradoxurilor politice

USR, partidul care cerea odinioară „decuplarea de la conductele cu bani publici”, s-a decuplat între timp și de propriile convingeri. Duminică, la Catedrala Mântuirii Neamului, nu s-au mai văzut pancarte, ci haine sobre și atitudini pioase.

Nicușor Dan, Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu au pășit în biserică cu aceeași naturalețe cu care, cândva, anunțau că banii pentru Catedrale „trebuie redirecționați spre spitale”. Ba chiar Oana Țoiu a fost surprinsă de Gândul și cu un buchet de flori în mână

România e, până la urmă, țara paradoxurilor. Iar cel de duminică e doar cel mai recent exemplu. Cei care cândva cântau, protestau și ironizau „grandioasa Catedrală” au ajuns azi să o sfințească, la propriu și la figurat, prin prezența lor.

Foto/Video: Mihai Pop – Gândul

