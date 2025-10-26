Bolojan, huiduit și la Catedrală: „Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Ați tăiat salariile oamenilor”

A treia zi de huiduieli pentru premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a fost huiduit de mulțime, duminică, la sfințirea Catedralei Neamului, după ce, cu doar o zi în urmă, a fost huiduit, la Carei, cu ocazia ceremoniilor de Ziua Armatei. Și la Iași, cu două zile în urmă, Ilie Bolojan a avut parte de același tratament, ca, de altfel, și președintele Nicușor Dan.

„Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Demisia, seriosule! Ați tăiat salariile oamenilor”, i-au strigat protestatarii premierului.

După ce mai mulți români l-au huiduit pe Ilie Bolojan la Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, premierul a mărturisit că nu are „niciun fel de problemă”.