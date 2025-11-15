Prima pagină » Actualitate » Maria Olaru a ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum fosta campioană de la JO Sydney din 2000 și ce viață de coșmar a ajuns să aibă

Maria Olaru a ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum fosta campioană de la JO Sydney din 2000 și ce viață de coșmar a ajuns să aibă

15 nov. 2025, 09:39, Actualitate
Maria Olaru, fosta campioană de la JO Sydney din 2000, s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și abia dacă mai poate fi recunoscută. La cei 42 de ani, Maria Olaru a trecut prin multe greutăți: și-a pierdut părinții, a divorțat de tatăl copilului ei și își crește singură fiul.

Drama Mariei Olaru începe din fragedă pruncie, mai exact, de când tatăl ei s-a sinucis, pe când ea avea doar patru ani. În mod surprinzător, deși avea o vârstă foarte mică, aceasta încă își mai aduce aminte de părintele ei. Nu îi poate vedea chipul, în minte, dar încă își amintește cum se jucau, a povestit Maria Olaru în urmă cu ceva timp.

În anul 2015, Maria Olaru și-a pierdut și mama.

Îmi lipsește mama, dar și tata, iar asta se simte foarte greu de Sărbători. Când e ziua de naștere a copilului meu. ȘiCel mai tare îngrijorează, și până la urmă este real, fiul meu întreabă de foarte multe ori: „Cum este, mama, să fii fără părinți?”.

Sigur că nu tot timpul îi dau răspunsurile la fel, dar în principiu sunt încurajatoare. Nici nu pot să-i spun Finalul, până la urmă, ăsta este, el îl știe deja. Dar trăiește cu teama eu putea păți ceva și el cui rămâne. Este singurul lucru mai grav cu care mă confrunt și care este de luat în seamă. Și este real. Dar totdeauna vin cu simțul umorului și spun: „Tu nu vezi că eu sunt sportivă și fac în toate felurile? Noi când facem întrecere eu te depășesc”, spunea Maria Olaru, conform GSP.

După aproximativ doi ani de la pierderea mamei, a venit însă și divorțul de politicianul Bogdan Diaconu.

Așa arată acum Maria Olaru

Așa arată acum Maria Olaru

Prin acest mesaj, anunț pe oricine se arată interesat de persoana mea, am divorțat, prin procedură notarială, de fostul meu soț.

Despărțiea efectivă s-a produs de la jumătatea anului 2016, atunci când m-am convins că avem idei diametral opuse, ireconciliabile, asupra principalelor valori morale în jurul cărora se coaglează o familie normală, onorabilă. Faptul n-am introdus încă de atunci actele de divorț se datorează activităților sale politice, în care nu m-am amestecat niciodată, înțelegând că sunt chestiuni care nu privesc, chiar dacă eram tot mai în dezacord cu ele. Deși trăiam separați n-am vrut fiu acuzată, sau doar bănuită, fi contribuit, prin decizia mea, la eșecul său politic. Cu atât mai puțin fi ales divorțul după ce n-a mai fost deputat.

Da, divorțul aduce cu sine o perioadă grea, însă nu imposibil de depășit. Acesta este motivul pentru care, rog înțelegeți și respectați dorința de liniște atât de necesără mie și fiului meu”, scria Maria Olaru pe rețelele sociale, în anul 2017.

