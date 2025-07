Marian Căpățână, despre momentul REVOLUȚIEI din ’89: „M-am dus în armată și m-a prins 21 decembrie cu arma în mână la Constanța”

Cea mai recentă ediție a emisiunii „Dan Diaconescu, în direct„, difuzată de CANCAN, l-a avut invitat pe Marian Căpăţână, fost preşedinte al PDL Drăgăneşti-Olt, condamnat în 2016, alături de Mircea Băsescu, într-un dosar de luare de mită, pentru favorizarea într-un dosar a familiei interlopului Bercea Mondialu.

„După care am m-am dus în armată. Și țin minte că mi-am luat de acasă toate caietele de matematică și de fizică și anul următor în ’90, m-a prins 16 decembrie, 21 decembrie, cu arma în mână la Constanța.

Din armată am dat la facultate. Fac cerere la comandant: „vreau și eu să dau la facultate” Am dat examen la fizică și la matematică, am primit permis acasă. Eram la Drăgănești și am fost anunțat că am luat. M-am dus la unitate și mi-a zis: „ai luat la facultate, o să fii eliberat pe 15 august”, a declarat Marian Căpățână la „Dan Diaconescu, în direct„.