Marian Vanghelie și-a amenințat iar fosta parteneră. Pe numele acestuia, s-a emis ordin de protecție provizoriu

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, recidivează într-un nou episod violent. Duminica trecută, acesta a mers iar peste fosta parteneră și peste mama acesteia. Cele două au sunat la 112 ca să scape de furia fostului politician.

Duminică, 31 august 2025, fosta soție a lui Marian Vanghelie, Oana Niculescu Mizil, a cerut iar ordin de protecție împotriva acestuia. Potrivit unor surse judiciare care au declarat în exclusivitate pentru Gândul, fostul politician ar fi mers la casa în care locuiește Oana Niculescu Mizil și mama acesteia, în jurul orei 12.30, și le-ar fi amenințat pe femei.

Două ore mai târziu, mama a sunat la 112 la Poliția Voluntari, la ora 15.19. Agenții sosiți la fața locului au întocmit dosar penal pentru amenințare, au completat formularul de risc în baza căruia s-a eliberat un ordin de protecție provizoriu, pe 5 zile, pe numele lui Marian Vanghelie. Însă, nu s-a considerat necesară și măsura punerii unei brățări de monitorizare.

Nu este prima oară când fostul primar a fost protagonistul unui astfel de episod. În 2021, Oana Niculescu Mizil a mai chemat o dată poliția din cauza unui episod violent rezultat în urma unei crize de gelozie a politicianului.

