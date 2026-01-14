Mario Iorgulescu a fost dat dispărut. Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia

Mario Iorgulescu este căutat în Italia după ce a fugit din nou din clinica în care era internat. Tatăl său, Gino Iorgulescu, a plecat de urgență pentru a-l găsi, apelând chiar la autorități, potrivit celor mai recente informații prezentate de CANCAN.RO.

În ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, au fost dezvăluite detalii șocante despre situația lui Mario Iorgulescu. Sursa citată menționează faptul că tânărul este dat dispărut după ce a fugit din clinica unde era internat. Situația a determinat reacția imediată a tatălui său, Gino Iorgulescu, care a plecat de urgență în Italia pentru a-l găsi și a apelat la sprijinul autorităților locale.

Dan Capatos a comentat gravitatea situației: „E, bomba abia acum vine. Din sursele noastre credibile… Mario este dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el. Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a încerca să dea de el, să îl găsească. Și într-un gest disperat, spun sursele noastre, ar fi contactat poliția, carabinierii, pentru a-l ajuta să îl găsească.”

Mario Iorgulescu a dispărut după ce a acordat primul interviu după accidentul pe care l-a provocat în urmă cu șase ani

Tensiunea a crescut după ce Mario a acordat primul său interviu în șase ani. Dan Capatos a explicat: „În momentul în care am publicat interviul cu Mario Iorgulescu ne-am trezit cu acel comunicat… prin care ni se aducea la cunoștință că am făcut o mare greșeală, că am exploatat o persoană cu dizabilități și cu probleme grave de sănătate. Atenție, pe care justiția română nu le-a luat în considerare.

Situația rămâne tensionată, iar autoritățile italiene sunt implicate în căutarea tânărului.

