MAE, ședință de coordonare pe fondul tensiunilor din Iran: nu există cereri de repatriere din partea românilor

Ministerul Afacerilor Externe a convocat o ședință de coordonare pentru evaluarea situației de securitate din Iran, în contextul escaladării tensiunilor din regiune. Potrivit autorităților, cei aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran nu au solicitat, până în acest moment, repatrierea.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reunit miercuri echipa de conducere a MAE într-o ședință de coordonare dedicată evoluțiilor recente din Iran. La discuții au participat ambasadorul României la Teheran, Mirela Grecu, precum și șefii misiunilor diplomatice românești din Orientul Mijlociu.

Potrivit MAE, întâlnirea a avut ca obiectiv analiza detaliată a contextului de securitate, evaluarea scenariilor posibile și stabilirea opțiunilor de acțiune diplomatică, inclusiv la nivelul cooperării interinstituționale. Un accent special a fost pus pe capacitatea misiunilor diplomatice de a răspunde rapid și eficient în cazul deteriorării situației.

Totodată, au fost discutate pregătirile pentru reuniunea Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la finalul lunii, unde situația din Iran și regimul de sancțiuni vor figura pe agenda principală.

Mesaj ferm privind drepturile omului și siguranța rom ânilor

În cadrul poziției oficiale a României, ministrul de Externe a condamnat actele de violență din Iran: „În aceste zile, oameni curajoşi îşi riscă viaţa şi libertatea pentru un viitor mai bun în ţara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violenţă şi de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta paşnic, libertatea de asociere şi libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Ştim din proprie experienţă ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei ţări”,a precizat Oana Țoiu.

MAE a transmis aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran la București, iar misiunea României la Teheran se află în coordonare permanentă cu ambasadorii statelor membre UE, inclusiv în ceea ce privește respectarea Convenției de la Viena.

Reprezentanții ministerului subliniază că „Protecţia cetăţenilor români rămâne o prioritate centrală pentru MAE. Ministerul este pregătit să acorde asistenţă consulară rapidă, indiferent de evoluţia situaţiei de securitate. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetăţeni români aflaţi în Iran. MAE menţine un contact constant cu aceştia, inclusiv prin facilitarea mijloacelor de comunicare cu România, utilizând resursele misiunii diplomatice”.

