Rene Pârșan
14 ian. 2026, 20:06, Actualitate
Un oraș din sud-estul Chinei testează în aceste zile primii roboți pe post de polițiști de circulație. Înalţi de aproape doi metri sunt agenții sunt echipați cu modele AI avansate și detectează rapid greşelile. Pentru asta folosesc o serie de camere video și senzori radar. Androizii sunt sincronizați cu semafoarele și știu să fluiere după șoferii care nu respectă regulile.

Autoritățile locale vor să aducă o echipă completă de roboți polițiști pe străzile orașului și fac deja schimb de experiență cu alte metropole chinezești, preia ProTv.

