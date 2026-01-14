Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a vorbit despre meciul cu FC Argeș, primul oficial din acest an, transferuri sau plecarea lui Adrian Șut.

FCSB, care se întoarce joi din cantonamentul din Antalya, va juca partida cu FC Argeș vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa 22 a Superligii.

Elias Charalambous, despre transferurile de la FCSB: „Dacă MM și boss mai vor”

„Am avut un cantonament foarte bun. Cel mai important e că toți jucătorii sunt sănătoși, mai ales ales în condițiile date, cu antrenamente foarte grele. Toată echipa e bine. Jucătorii au avut o atitudine foarte bună la antrenament. Tot staff-ul e mulțumit. Dar acum începem campionatul”, a spus Elias Charalambous.

Antrenorul roș-albaștrilor a continuat: „Jucăm cu Argeș în două zile. Știți cât de mare nevoie avem de de puncte. Mai e puțin până la finalul campionatului, dar vom lua fiecare meci în parte și sperăm să luăm toate cele 3 puncte. Aşteptăm să câştigăm primul meci, o luăm pas cu pas. Obiectivul acestui club este întotdeauna să câştige titlul. Trebuie să fiu sincer cu voi, singurul lucru pe care îl avem în gând este câştigarea titlului”.

Charalambous a vorbit și despre sosirea lui Ofri Arad, liber de contract după ce a plecat de la Kairat Almaty: „Sunt zvonuri, mai ales în perioada de mercato. Unul dintre aceste nume este și el, dar până nu este oficial nu putem vorbi. Haideți să așteptăm. Nu putem vorbi de jucători care nu sunt aici și despre care se scrie în presă. Când vin, vom vorbi mai mult. Eu, să fiu sincer, sunt foarte mulțumit cu echipa pe care o avem. Dacă MM și boss mai vor jucători, sunt bineveniți. Eu nu sunt aici să aduc jucători. Eu sunt aici să antrenez”.

Charalambous, despre Șut: „Știu că am pierdut un jucător foarte bun, dar dacă oferta e bună și pentru el și pentru club, noi ne bucurăm. Am avut multe discuții cu Șut și înainte și după. El avea în minte să facă un alt pas în carieră. A găsit o oportunitate bună și toată lumea e fericită. Șut e istorie acum, iar noi trebuie să ne concentrăm pe treaba pe care o avem de făcut. Îi urez lui Adi mult succes. E un băiat pe care îl plac și sper să reușească la noua echipă”.

Charalambous, despre Duarte: „Se antrenează foarte bine. Și-a arătat calitatea de la primul meci. Ați văzut și voi meciul cu Beșiktaș. Știam de la bun început ce jucător este. Are calitățile pe care noi le căutăm la acest club, iar el s-a adaptat foarte rapid”.

Charalambous, despre Dawa: „A făcut toate antrenamentele cu noi, fără probleme. Suntem fericiți să-l avem înapoi. A fost o perioadă lungă indisponibil, deci trebuie să avem grijă de el și s-o luăm pas cu pas. E o opțiune pentru defensivă, trebuie să se recupereze, dar suntem fericiți”.